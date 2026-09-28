Foto: Beta Milan Ilic, Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Slušaj vest

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Jelena Žarić Kovačević oštro je reagovala na javne istupe potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić usmerene protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Žarić Kovačević je u objavi na Instagramu optužila Tepićevu da kampanju zasniva na mržnji i lažima, kao i da neosnovano napada Vučića i njegovu porodicu kako bi došla do političke funkcije.

- Kao i obično, Marinika Tepić gradi kampanju na mržnji i lažima. Sada bi da Aleksandra Vučića strpa u zatvor i konačno sebi izabere fotelju, a Srbiju unazadi za milion godina. Ona je poznata po izjavama u kojima je targetirala i neosnovano optuživala Aleksandra Vučića za sve što joj je doslovce palo na pamet - napisala je Žarić Kovačević u objavi na Instagramu:

Aleksandar Vučić prilikom potpisivanja ostavke na mesto predsednika Srbije Foto: Nemanja Nikolić

- Poznata je i po tome što je u televizijskim gostovanjima izgovarala najružnije stvari za njegovu porodicu. Ni po čemu drugom i nije poznata. Samo po mešetarenjima, izmišljotinama, negativnoj kampanji i vikanju u Narodnoj skupštini. I sve to plaćaju građani Srbije.

Žarić Kovaćević je u objavi istakla da Marinika Tepić govori o kapitulaciji Aleksandra Vučića, koji je kao gospodin podneo ostavku i krenuo u kampanju za predsednika Vlade.