KRATKA PORUKA, ALI SNAŽNA Vučić se obratio narodu sa samo DVE REČI - dovoljno da sve objasni (FOTO)
Aleksandar Vučić jutros je, nakon što je prethodnu noć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predao dužnost predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić tako što ju je uputio u dokumenta koja joj je predao, uključujući i evidenciju poklona.
Nakon toga Vučič je stigao u Požarevac gde ga je dočekala masa ljudi sa srpskim trobojkama i ovacijama "Aco, Srbine", a u okviru predizborne kampanje.
U međuvremenu, oglasio se i na svom Instagram nalogu sa samo dve reči:
- Hvala, Srbijo!
Podsetimo, Aleksandar Vučič se u Kasidolu upoznao s ocem Dragane Mirković pa se provozao fijakerom u pratnji konjanika s barjacima. Posetio i mladu porodicu s dvoje male dece koja je već rešila stambeno pitanje kreditom za mlade!
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