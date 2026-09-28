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Aleksandar Vučić jutros je, nakon što je prethodnu noć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predao dužnost predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić tako što ju je uputio u dokumenta koja joj je predao, uključujući i evidenciju poklona.

Nakon toga Vučič je stigao u Požarevac gde ga je dočekala masa ljudi sa srpskim trobojkama i ovacijama "Aco, Srbine", a u okviru predizborne kampanje.

U međuvremenu, oglasio se i na svom Instagram nalogu sa samo dve reči:

- Hvala, Srbijo! 

Podsetimo, Aleksandar Vučič se u Kasidolu upoznao s ocem Dragane Mirković pa se provozao fijakerom u pratnji konjanika s barjacima. Posetio i mladu porodicu s dvoje male dece koja je već rešila stambeno pitanje kreditom za mlade!

Detaljnije o tome, pročitajte klikom OVDE.

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