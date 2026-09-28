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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa novom ambasadorkom Savezne Republike Nemačke Nj.E. Anke Holštajn koju je detaljno upoznao sa svim eskalatornim i protivpravnim potezima Prištine koje Aljbin Kurti sprovodi na štetu srpskog naroda na KiM.

Petković je  posebno svojoj sagovornici ukazao na sve učestalija, neosnovana i politički motivisana hapšenja Srba, o čemu svedoči i jučerašnje privođenje devetoro naših sunarodnika iz Zubinog Potoka koji su u rano nedeljno jutro odvedeni iz svojih domova.

On je podsetio i na bespravno rušenje srpske imovine, brutalno fizičko nasilje poput onog kojem je bio izložen Nenad Rašković iz Zubinog Potoka i druge vidove pritisaka kojima režim u Prištini pokušava da protera Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta.

- Našem narodu na Kosovu i Metohiji pred očima kompletne međunarodne zajednice ugrožena su i uskraćena elementarna ljudska prava, kao nijednom drugom narodu na tlu Evrope - istakao je Petković.

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Foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

On je svojoj sagovornici ukazao i da je dijalog koji se vodi u Briselu mesecima u stagnaciji zbog odbijanja Prištine da u njemu učestvuje, kao i da umesto razgovora Kurti poseže za nasilnim i jednostranim potezima na terenu kojima urušava sve tekovine postignutih dogovora.

Petković je podsetio i da Priština odbija da punih 13 godina formira Zajednicu srpskih opština, koju je svojim potpisom garantovala i sama Evropska unija i da Beograd očekuje da međunarodna zajednica izvrši pritisak na Prištinu da počne da ispunjava preuzete obaveze.

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