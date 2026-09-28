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Predsednik Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Stevica Smederevac izjavio je danas da Regulator nije doneo odluku da se proširi monitoring medija jer, kako je naveo, nije postignuta većina da se takva odluka donese.

- Savet Regulatornog tela za elektronske medije danas je razmatrao predloge za proširenje broja pružalaca medijskih usluga obuhvaćenih sistematskim monitoringom izborne kampanje. Početna razmišljanja svih nas išla su tragom pronalaženja neke dodatne mogućnosti, ali se analizom svih činjenica potrebnih za donošenje takve odluke došlo do zaključka da takvo rešenje nije moguće pronaći - rekao je Smederevac na konferenciji za novinare.

On je rekao da su imali dobru volju da se pronađe rešenje i u razgovorima su tragali za njim, ali da nije postignut dogovor.

Na sednici Saveta REM-a 22. septembra odlučeno je da članovi Saveta REM-a u roku od 72 sata mogu da dostave predloge na koje televizije treba proširiti monitoring.

Poziv je usledio nakon što je član Saveta Rodoljub Šabić zatražio da i TV Informer bude uvršten u praćenje od strane REM-a.