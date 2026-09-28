"SREĆAN SAM ŠTO VIDIM SVE VIŠE POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA U NAŠOJ SRBIJI" Vučić rešava probleme meštana iz Požarevca: Svestan sam koliko nas posla tek čeka
Aleksandar Vučić obilazi Požarevac gde razgovara sa meštanima o problemima i potencijalnim rešenjima za iste.
U Požarevcu ga je dočekala masa ljudi sa srpskim trobojkama i ovacijama "Aco, Srbine".
- Srećan sam što vidim sve više povratnika iz inostranstva u našoj Srbiji, ali sam apsolutno svestan koliko toga nismo stigli da uradimo i koliko nas posla tek čeka.
"Neprikosnovena u Kasidolu": Vučić se upoznao sa ocem Dragane Mirković
- Pokušao sam da se izborim za malo popularnosti u Kasidolu, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena, kazao je Vučić koji se i upoznao sa ocem velike folk zvezde Dragane Mirković u njenom rodnom selu kod Požarevca.
- Evo ga otac Dragane Mirković, da se upoznaš..., prepričao je šta su mu rekli kad je došao u Kasidol.
- Tako da će uskoro da kažu: "I onaj što je bio u selu kod Dragane Mirković možda postane poznat." To ja o sebi govorim, našalio se Vučić i poručio: Ovde svi znaju za Draganu Mirković, svi su beskrajno gostoljubivi, možda i ja postanem poznat!
Vučić se nakon toga provozao u fijakeru, a detaljnije o tome pročitajte KLIKOM OVDE.