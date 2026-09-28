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Aleksandar Vučić obilazi Požarevac gde razgovara sa meštanima o problemima i potencijalnim rešenjima za iste.

U Požarevcu ga je dočekala masa ljudi sa srpskim trobojkama i ovacijama "Aco, Srbine".

- Srećan sam što vidim sve više povratnika iz inostranstva u našoj Srbiji, ali sam apsolutno svestan koliko toga nismo stigli da uradimo i koliko nas posla tek čeka.

"Neprikosnovena u Kasidolu": Vučić se upoznao sa ocem Dragane Mirković

- Pokušao sam da se izborim za malo popularnosti u Kasidolu, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena, kazao je Vučić koji se i upoznao sa ocem velike folk zvezde Dragane Mirković u njenom rodnom selu kod Požarevca.

- Evo ga otac Dragane Mirković, da se upoznaš..., prepričao je šta su mu rekli kad je došao u Kasidol.

- Tako da će uskoro da kažu: "I onaj što je bio u selu kod Dragane Mirković možda postane poznat." To ja o sebi govorim, našalio se Vučić i poručio: Ovde svi znaju za Draganu Mirković, svi su beskrajno gostoljubivi, možda i ja postanem poznat!