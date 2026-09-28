"OVAKVI LJUDI ČUVAJU NAŠU SRBIJU!" Vučić posetio vrednu porodicu u Ranovcu koja brine o 88 krava - susret sa jednom gospođom ga posebno ODUŠEVIO: 91 GODINA!
- Aleksandar Vučić posetio je porodicu Tamare Strainović u Ranovcu, nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika i predao dužnost Ani Brnabić.
- Tokom posete pohvalio je mladu poljoprivrednicu i njenu porodicu, koja svakodnevno brine o 88 krava.
- Ponudio je i mogućnost da država pokrije 50 odsto troškova za mašine, traktore i drugu opremu.
Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Republike, a danas i predao dužnost šefa države predsednici Skupštine Ani Brnabić, posetio je danas porodicu Tamare Strainović u Ranovcu.
- Posebno mi je drago što sam upoznao ovu mladu i vrednu poljoprivrednicu, koja sa svojom porodicom svakodnevno brine o čak 88 krava. Ovakvi ljudi čuvaju naša sela i našu Srbiju - naveo je Vučić i posebno se zahvalio Tamari.
- Tamara, hvala tebi i tvojoj porodici na divnom gostoprimstvu i srdačnom dočeku!
Vučić je tokom posete popričao i sa možda najstarijim članom porodice, koja je ponosno istakla svoje godine: "91 godina!"
- Ako su vam potrebne mašine, traktori, bilo šta drugo, na to možemo da idemo i da vam damo 50 odsto besplatnih sredstava - rekao je Vučić.
Pogledajte kako je tekao razgovor u nastavku: