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Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Republike, a danas i predao dužnost šefa države predsednici Skupštine Ani Brnabić, posetio je danas porodicu Tamare Strainović u Ranovcu.

- Posebno mi je drago što sam upoznao ovu mladu i vrednu poljoprivrednicu, koja sa svojom porodicom svakodnevno brine o čak 88 krava. Ovakvi ljudi čuvaju naša sela i našu Srbiju - naveo je Vučić i posebno se zahvalio Tamari.

- Tamara, hvala tebi i tvojoj porodici na divnom gostoprimstvu i srdačnom dočeku!

Vučić je tokom posete popričao i sa možda najstarijim članom porodice, koja je ponosno istakla svoje godine: "91 godina!"

- Ako su vam potrebne mašine, traktori, bilo šta drugo, na to možemo da idemo i da vam damo 50 odsto besplatnih sredstava - rekao je Vučić.