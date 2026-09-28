Slušaj vest

Šefica delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) Biljana Pantić Pilja izjavila je danas, povodom Izveštaja o izborima na KiM predstavljenog u toj insituciji, da treći parlamentarni izbori za osamnaest meseci na toj teritoriji govore sve o dubini političke nestabilnosti i institucionalne krize.

- Danas je u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na dnevnom redu bio Izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji. Istakla sam kao šef srpske delegacije da su to treci parlamentarni izbori za osamnaest meseci. Sama ta činjenica govori sve o dubini političke nestabilnosti i institucionalne krize. Ali, iskreno, da li bilo šta od ovoga zaista treba da nas iznenadi? Oduzeli ste Srbiji 14% njene teritorije. Šta ste izgradili u srcu Evrope? Sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji? - navela je ona.

Pantić Pilja je istakla da je PSSE usvojila izveštaj Dika Martija i rezoluciju koja se odnosi na trgovinu ljudskim organima, uključujući i navode povezane sa takozvanom „Žutom kućom“, a da su se ti navodi odnosili na pripadnike OVK i bili su predmet ozbiljnih međunarodnih istraga.

- Gde je bila reakcija na napade na misiju EULEX-a u Prištini? Šta ste uradili kada su napadi i pritisci bili usmereni na jednu evropsku misiju zbog sudskih postupaka i presuda koje su se odnosile na bivše pripadnike OVK? O tim pitanjima vlada tišina - izjavila je ona, dodajući da tišina vlada i kada govorimo o napadima na Srbe, njihovoj bezbednosti, njihovim pravima, o tome da ZSO još nije formirana...