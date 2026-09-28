UŽIVO "NEĆEMO VIŠE IMATI 31 SEKRETARICU I 31 ŠOFERA" Vučić u selu Luka kod Bora: Biće samo 13 ministarstava sa malo vrednih ljudi
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", stigao je u selo Luka kod Bora, gde se obraća građanima.
Meštani su mu priredili doček uz pogaču i so, nakon čega im se Vučić obratio:
- Mnogo vam hvala što ste me čekali. Danas sam se nešto posebno umorio, ovih poslednjih 15-20 km nisam mogao više ni da vozim. Ali vam hvala na veličanstvenom dočeku. Hvala vam i ovo što sam jedanput rekao, sećate se, da ćemo da uradimo, sad završava taj put koji je, čini mi se, za ceo Bor najvažniji. E, ja ću ovo "Luka- Donja Bela Reka" da završim baš kao što su obećavali, a nikada nisu završili, sa onoliko uticaja koliko imam, rekao je Vučić.
- Da vam kažem, pred nama su veoma neizvesni izbori. Nikada nije bilo teže, mnogo je toga uloženo, mnogo je toga dato spolja da bi Srbija bila razorena. I, nemojte da smetnete s uma, da jedan od razloga i za progon svih onih koji su na vlasti u Srbiji danas je i taj što nismo želeli da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, zato što smo hteli da čuvamo tradicionalna prijateljstva i u nelakim vremenima, a onda je ogroman novac krenuo da se sliva na račune nevladinih organizacija, medija koji to nisu, a koji su se bavili samo izmišljotinama, najmonstruoznijim lažima, napadima, samo kako bi srušili rukovodstvo Srbije, jer ne sme da postoji nezavisna, slobodna i slobodarska Srbija. Naš odgovor je bio sve vreme: neće niko sa strane, ni ambasadori, niti strane zemlje, niti drugi ljudi da biraju vladu u Beogradu i da biraju građanima Srbije ko će u njihovo ime da upravlja. Mi mislimo da je to najvažnije i najveće pravo za našeg čoveka da suvereno i nezavisno, poručio je.
- Narodu su bitini ljudi koji su radili vredno i marljivo, i koji imaju rezultate da bi ih sa lakoćom pobedili. A evo, ja im sada nudim i kažem: nemoj 2, evo vam 3, evo vam 4 protiv mene, pobediću vas sve zajedno i videćete opet neće smeti da dođu.
- Šta mora da bude naša politika? Ne lažni elitizam. Naša politika mora da bude briga o narodu. Ja sam se mnogo puta ljutio na naše predsednike opština, i danas se ljutim kad oni ne razumeju da mora doktor da dođe do poslednjeg sela. Zato što će nekoj baki da produži život. Zato što će, kada donese taj mamograf u selo, moći unapred da vidi, i na vreme da vidi da li neko boluje od karcinoma i da izleči tu stariju gospođu ili gospodina. Zato što moramo da pokažemo da nam je stalo da razgovaramo sa ljudima, čak i kad nismo u stanju da pomognemo. Zaustavio me čovek ovde, Čvorović, reče, kao iz filma "Balkanski špijuna", nije? Kaže, i sad ja umoran, ali ajde, moram da saslušam. Kaže on: "Oružje mi uzeli, al' za džabe. " I ja mu kažem: "Ma šta će ti oružje? Nije ni važno. " I mislim se, prolazim ovih 10 metara, i sebi kažem: tvoj je posao da saslušaš, i ne moraš uvek čak ni da kažeš to što misliš. Ali ja kažem našim ljudima: "Ma saslušajte ljude, kažite mu da ne možete ništa da uradite. " A ma saslušaj ga, nemoj da okreneš glavu, nemoj da se praviš da ga ne poznaješ, jer ti moraš da odgovoriš svakom čoveku.
- E, to je prva stvar koju hoću da menjam. Ako dobijem vaše poverenje i postanem predsednik vlade, neće biti u vladi 31 ministar, to 31 automobil, 31 ministar, 31 puta 2 sekretarice, 31 šofer, 31 ne znam ko sve. 12 ministara, vrednih, posvećenih, najmanja, ali najmarljivija, najvrednija vlada. Vlada koja može da postigne rezultate. Vlada u kojoj neće da kukaju svaki dan i samo da gledaju kako da odu negde u inostranstvo. Ja, ljudi, kad odem, pa kad razgovaram sa Si Đinpingom, pa kad razgovaram sa Trampom, pa kad razgovaram sa Putinom, kad razgovaram sa Fonderlajen, s kim god hoćete, ja jedva čekam da se vratim u svoju zemlju. Jedva čekam da dođem ovde u Luku, da dođem u Nabrđe, da dođem u Manastiricu i Neresnicu, da dođem u svako naše selo, da razgovaram sa našim ljudima. Pa što sam išao u inostranstvo? Pa išao sam u inostranstvo da se borim za vas, za našu zemlju, a ne da se borim tamo za sebe i da meni bude lepo. Taj razgovor s Putinom ima smisla ako obezbedim jeftiniji gas za vas. Ako obezbedim, u razgovoru sa Si Đinpingom, više investicija, sa nekim drugim jeftinije oruđe i oružje za našu zemlju. Pa zato ideš da razgovaraš. I zato moraš da budeš sa svojim narodom. To su stvari koje moramo da promenimo. Moramo da modernizujemo lokalnu upravu. Ljudi moraju da odgovaraju građanima. I ne morate vi uvek da budete u pravu. Možete da pogrešite u mnogo stvari, ali morate da budete saslušani. Morate da budete saslušani. I naši predsednici opštine, gradonačelnici, ljudi u vladi, moraju da razumeju, postoji Njegovo božanstvo, građanin kojeg moram da čujem, prema kojem moram da pokažem pažnju. A vi koji ste arogantni i osioni, slobodno kupite svoje stvari i ne možete tu više da ostanete.
- Uložili smo u lečenje retkih bolesti, u lečenje inovativnim lekovima, u Kliničko-bolničke centre u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, desetine bolnica, od Vranja, Leskovca, do Kikinde gore što se radi, Loznice na zapadu, Prokuplja, Velike Plane bolnica. I sad kad gledam danas, Smederevo loša bolnica, pazite samo, Palanka loša bolnica u Podunavskom okrugu, u Braničevskom Požarevac užas od bolnice, Bor loša bolnica, neuređena, nije 50 godina ulagano. I samo se pitam kako je moguće, to je moja greška, molim vas da mi to oprostite, jer sam se trudio da nekako na jugu podignemo sve, pa smo podigli i Niš i Leskovac i Vranje i Prokuplje, govorim o tome. Ne razumem kako nisam, kako nisam odmah video da mora bar jednu, da smo u međuvremenu završili. E, sada ćemo morati u narednom periodu, u naredne 2 godine, najmanje 3 od ovih 5, uključujući i Zaječarsku, da završimo i da uradimo da budu u najboljem mogućem stanju, da možete da se lečite, da možete po svim najvišim mogućim standardima, jer to je ono što nedostaje našem Boru. Potreban je još jedan manji investitor, potreban je za drugu platu u porodici, potreban je i za okolna mesta, potreban je i za Zlot i za Krivelj, potreban je za Luku. Još jedan takav investitor koji bi mogao, gde nisu rudari i gde nisu samo zaposleni u rudarsko-topioničarskom basenu, dakle, koji bi mogao da dodatno doprinese poboljšanju životnog standarda. I to je nešto na čemu moramo da radimo. Gledao sam sad, kad se završe ova čuda oko ovih, kako to sad nazivaju, obnovljivi izvori energije, popularno, rekao sam, aj završavajte to, danas kad sam bio u Žagubici, rekao sam, završavajte to u roku od 2 meseca, sve, da bismo mogli posle toga, od marta, da završimo i ovaj put. Ne mogu više da gledam ovaj put Bor-Žagubica.
- A videli ste kako smo pistu uradili od Žagubice do Krepoljina, od Krepoljina do Petrovca, i tako dalje. Dakle, znači može, sve može. Samo mora, kao što Bor selište sad možete da pogledate i da vidite kako izgleda. Hoću da vam kažem jednu važnu stvar, i neću više da vas zadržavam. Samo vas molim, dragi prijatelji, da obratite pažnju na nešto: uvek je jednostavno biti nezadovoljan. I lako je biti nezadovoljan. I lako je dobacivati. Lako je uvek videti u partiji šaha gde je ko pogrešio ako gledate sa strane. Ali nije lako kada ste za šahovskom tablom, ili nije lako da ne pogrešite kada radite. Ja sam napravio mnogo grešaka. Svaki čovek koji radi, greške pravi. Ali sam se borio i trudio, i radio naporno. Radio marljivo i posvećeno. I nikada mi nije bilo teško da se borim za Srbiju, rizikujući mnogo toga i lično. A nemojte da vas podsećam kada je bila hajka oko Srebrenice u Ujedinjenim nacijama, kada je malo ko hteo da poturi leđa. Neki bi rekli: u fudbalu ni nogu ne bi poturili tamo gde sam ja poturio glavu. I u mnogo drugim. I u mnogo drugih prilika, i u mnogim drugim slučajevima. A ovo vam kažem zato što: samo razmislite, a za koga to glasate kada glasate protiv nas? Okej, Vučić je grešio. Hoću da ga kaznim. Ajde razmislite samo još jednom kome svoje poverenje dajete. Samo razmislite kome biste dali sa druge strane. Šoškiću koji je uništio dinar. Uništio Narodnu banku. Uništio dinar. Mi smo sad naviknuti, i vi mislite da je to jednom zauvek dato, da imamo stabilan kurs dinara. Pa oni vam sad već kažu da bi ga oni uništili u roku od mesec ili nekoliko meseci. A vi, ljudi, govorite o onima, a oni idu da vas nasmejem malo. Ja, pravo da vam kažem, umem da vozim bicikl, ali ne mogu da ga vozim onoliko koliko ga oni voze, pravo da vam kažem. Oni po ceo dan teraju onaj točak. Gde god da krenu, samo teraju bicikl. A šta god drugo da ih pitate, oni nemaju odgovor. A onda su smislili tu akciju. A onda su smislili tu akciju i kaže: "Skupljamo se, teramo točak, mi čuvari ustava. " Ja, čekaj bre, stani malo, ljudi, da razmislim malo. Evo, vi to znate sigurno i bolje nego ja. 2006. kad smo donosili taj ustav, ja bio u opoziciji. Ali bez nas ne bi doneli taj ustav. Mi u poslednjem trenutku pozvali ljude, država je, nije važno što smo opozicija, da pomognemo državi da se izglasa taj ustav. U preambuli piše da je Kosovo i Metohija Srbija. Važno je da imamo taj ustav u trenucima kada nam otimaju Kosovo i Metohiju. Oni ljudi, pogledajte ih na listi: Jovo, Bakić, Hubač, Srdanov, pa oni svi bili protiv tog ustava. Svi koji su ih podržali na toj listi, od Nenada Čanka pa nadalje, svi protiv tog ustava. I oni sad meni pričaju, koji sam doneo i izglasao taj ustav. Oni meni govore: "Čuvari ustava. " Pa sram vas bilo, kako vas nije sramota da toliko lažete i da mislite da su svi ljudi u Srbiji glupi, blesavi i ludi.