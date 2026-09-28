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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", stigao je u selo Luka kod Bora, gde se obraća građanima.

Meštani su mu priredili doček uz pogaču i so, nakon čega im se Vučić obratio:

- Mnogo vam hvala što ste me čekali. Danas sam se nešto posebno umorio, ovih poslednjih 15-20 km nisam mogao više ni da vozim. Ali vam hvala na veličanstvenom dočeku. Hvala vam i ovo što sam jedanput rekao, sećate se, da ćemo da uradimo, sad završava taj put koji je, čini mi se, za ceo Bor najvažniji. E, ja ću ovo "Luka- Donja Bela Reka" da završim baš kao što su obećavali, a nikada nisu završili, sa onoliko uticaja koliko imam, rekao je Vučić.

- Da vam kažem, pred nama su veoma neizvesni izbori. Nikada nije bilo teže, mnogo je toga uloženo, mnogo je toga dato spolja da bi Srbija bila razorena. I, nemojte da smetnete s uma, da jedan od razloga i za progon svih onih koji su na vlasti u Srbiji danas je i taj što nismo želeli da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, zato što smo hteli da čuvamo tradicionalna prijateljstva i u nelakim vremenima, a onda je ogroman novac krenuo da se sliva na račune nevladinih organizacija, medija koji to nisu, a koji su se bavili samo izmišljotinama, najmonstruoznijim lažima, napadima, samo kako bi srušili rukovodstvo Srbije, jer ne sme da postoji nezavisna, slobodna i slobodarska Srbija. Naš odgovor je bio sve vreme: neće niko sa strane, ni ambasadori, niti strane zemlje, niti drugi ljudi da biraju vladu u Beogradu i da biraju građanima Srbije ko će u njihovo ime da upravlja. Mi mislimo da je to najvažnije i najveće pravo za našeg čoveka da suvereno i nezavisno, poručio je.

- Narodu su bitini ljudi koji su radili vredno i marljivo, i koji imaju rezultate da bi ih sa lakoćom pobedili. A evo, ja im sada nudim i kažem: nemoj 2, evo vam 3, evo vam 4 protiv mene, pobediću vas sve zajedno i videćete opet neće smeti da dođu.

- Šta mora da bude naša politika? Ne lažni elitizam. Naša politika mora da bude briga o narodu. Ja sam se mnogo puta ljutio na naše predsednike opština, i danas se ljutim kad oni ne razumeju da mora doktor da dođe do poslednjeg sela. Zato što će nekoj baki da produži život. Zato što će, kada donese taj mamograf u selo, moći unapred da vidi, i na vreme da vidi da li neko boluje od karcinoma i da izleči tu stariju gospođu ili gospodina. Zato što moramo da pokažemo da nam je stalo da razgovaramo sa ljudima, čak i kad nismo u stanju da pomognemo. Zaustavio me čovek ovde, Čvorović, reče, kao iz filma "Balkanski špijuna", nije? Kaže, i sad ja umoran, ali ajde, moram da saslušam. Kaže on: "Oružje mi uzeli, al' za džabe. " I ja mu kažem: "Ma šta će ti oružje? Nije ni važno. " I mislim se, prolazim ovih 10 metara, i sebi kažem: tvoj je posao da saslušaš, i ne moraš uvek čak ni da kažeš to što misliš. Ali ja kažem našim ljudima: "Ma saslušajte ljude, kažite mu da ne možete ništa da uradite. " A ma saslušaj ga, nemoj da okreneš glavu, nemoj da se praviš da ga ne poznaješ, jer ti moraš da odgovoriš svakom čoveku.

- E, to je prva stvar koju hoću da menjam. Ako dobijem vaše poverenje i postanem predsednik vlade, neće biti u vladi 31 ministar, to 31 automobil, 31 ministar, 31 puta 2 sekretarice, 31 šofer, 31 ne znam ko sve. 12 ministara, vrednih, posvećenih, najmanja, ali najmarljivija, najvrednija vlada. Vlada koja može da postigne rezultate. Vlada u kojoj neće da kukaju svaki dan i samo da gledaju kako da odu negde u inostranstvo. Ja, ljudi, kad odem, pa kad razgovaram sa Si Đinpingom, pa kad razgovaram sa Trampom, pa kad razgovaram sa Putinom, kad razgovaram sa Fonderlajen, s kim god hoćete, ja jedva čekam da se vratim u svoju zemlju. Jedva čekam da dođem ovde u Luku, da dođem u Nabrđe, da dođem u Manastiricu i Neresnicu, da dođem u svako naše selo, da razgovaram sa našim ljudima. Pa što sam išao u inostranstvo? Pa išao sam u inostranstvo da se borim za vas, za našu zemlju, a ne da se borim tamo za sebe i da meni bude lepo. Taj razgovor s Putinom ima smisla ako obezbedim jeftiniji gas za vas. Ako obezbedim, u razgovoru sa Si Đinpingom, više investicija, sa nekim drugim jeftinije oruđe i oružje za našu zemlju. Pa zato ideš da razgovaraš. I zato moraš da budeš sa svojim narodom. To su stvari koje moramo da promenimo. Moramo da modernizujemo lokalnu upravu. Ljudi moraju da odgovaraju građanima. I ne morate vi uvek da budete u pravu. Možete da pogrešite u mnogo stvari, ali morate da budete saslušani. Morate da budete saslušani. I naši predsednici opštine, gradonačelnici, ljudi u vladi, moraju da razumeju, postoji Njegovo božanstvo, građanin kojeg moram da čujem, prema kojem moram da pokažem pažnju. A vi koji ste arogantni i osioni, slobodno kupite svoje stvari i ne možete tu više da ostanete.

- Uložili smo u lečenje retkih bolesti, u lečenje inovativnim lekovima, u Kliničko-bolničke centre u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, desetine bolnica, od Vranja, Leskovca, do Kikinde gore što se radi, Loznice na zapadu, Prokuplja, Velike Plane bolnica. I sad kad gledam danas, Smederevo loša bolnica, pazite samo, Palanka loša bolnica u Podunavskom okrugu, u Braničevskom Požarevac užas od bolnice, Bor loša bolnica, neuređena, nije 50 godina ulagano. I samo se pitam kako je moguće, to je moja greška, molim vas da mi to oprostite, jer sam se trudio da nekako na jugu podignemo sve, pa smo podigli i Niš i Leskovac i Vranje i Prokuplje, govorim o tome. Ne razumem kako nisam, kako nisam odmah video da mora bar jednu, da smo u međuvremenu završili. E, sada ćemo morati u narednom periodu, u naredne 2 godine, najmanje 3 od ovih 5, uključujući i Zaječarsku, da završimo i da uradimo da budu u najboljem mogućem stanju, da možete da se lečite, da možete po svim najvišim mogućim standardima, jer to je ono što nedostaje našem Boru. Potreban je još jedan manji investitor, potreban je za drugu platu u porodici, potreban je i za okolna mesta, potreban je i za Zlot i za Krivelj, potreban je za Luku. Još jedan takav investitor koji bi mogao, gde nisu rudari i gde nisu samo zaposleni u rudarsko-topioničarskom basenu, dakle, koji bi mogao da dodatno doprinese poboljšanju životnog standarda. I to je nešto na čemu moramo da radimo. Gledao sam sad, kad se završe ova čuda oko ovih, kako to sad nazivaju, obnovljivi izvori energije, popularno, rekao sam, aj završavajte to, danas kad sam bio u Žagubici, rekao sam, završavajte to u roku od 2 meseca, sve, da bismo mogli posle toga, od marta, da završimo i ovaj put. Ne mogu više da gledam ovaj put Bor-Žagubica.