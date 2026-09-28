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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je danas da glavna politika te liste mora da bude briga o narodu.

Šta mora da bude naša politika? Naša politika mora da bude, ne lažni elitizam, naša politika mora da bude briga o narodu. Ja sam se mnogo puta ljutio na naše predsednike opština, i danas se ljutim kad oni ne razumeju da mora doktor da dođe do poslednjeg sela. Zato što će nekoj baki da produži život. Zato što će, kada donese taj mamograf u selo, moći unapred da vidi, i na vreme da vidi da li neko boluje od karcinoma i da izleči tu stariju gospođu ili gospodina - rekao je on tokom obraćanja u Boru i naglasio da zato moramo da pokažemo da nam je stalo da razgovaramo sa ljudima, čak i kad nismo u stanju da pomognemo.

- Zaustavio me čovek ovde, Čvorović, reče, kao iz filma "Balkanski špijun", nije? Kaže, i sad ja umoran, ali ajde, moram da saslušam. Kaže on: "Oružje mi uzeli, al' za džabe. " I ja mu kažem: "Ma šta će ti oružje? Nije ni važno. " I mislim se, prolazim ovih 10 metara, i sebi kažem: tvoj je posao da saslušaš, i ne moraš uvek čak ni da kažeš to što misliš. Ali ja kažem našim ljudima: "Ma saslušajte ljude, kažite mu da ne možete ništa da uradite. " A ma saslušaj ga, nemoj da okreneš glavu, nemoj da se praviš da ga ne poznaješ, jer ti moraš da odgovoriš svakom čoveku - rekao je Vučić.