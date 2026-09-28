"ZAUSTAVI ME ČOVEK OVDE, ČVOROVIĆ, KAO IZ 'BALKANSKOG ŠPIJUNA', KAŽE 'UZELI MI ORUŽJE'" Vučio otkrio detalje zanimljivog susreta tokom razgovora sa narodom
- Vučić je u Boru poručio da glavna politika 'Ujedinjene Srbije' mora da bude briga o narodu, a ne lažni elitizam.
- Istakao je da doktor mora da dođe i do poslednjeg sela, kako bi ljudi na vreme dobijali pregled i lečenje.
- Govorio je i o susretu sa čovekom koji mu je rekao da su mu uzeli oružje, uz poruku da je važno saslušati svakog čoveka.
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je danas da glavna politika te liste mora da bude briga o narodu.
Šta mora da bude naša politika? Naša politika mora da bude, ne lažni elitizam, naša politika mora da bude briga o narodu. Ja sam se mnogo puta ljutio na naše predsednike opština, i danas se ljutim kad oni ne razumeju da mora doktor da dođe do poslednjeg sela. Zato što će nekoj baki da produži život. Zato što će, kada donese taj mamograf u selo, moći unapred da vidi, i na vreme da vidi da li neko boluje od karcinoma i da izleči tu stariju gospođu ili gospodina - rekao je on tokom obraćanja u Boru i naglasio da zato moramo da pokažemo da nam je stalo da razgovaramo sa ljudima, čak i kad nismo u stanju da pomognemo.
- Zaustavio me čovek ovde, Čvorović, reče, kao iz filma "Balkanski špijun", nije? Kaže, i sad ja umoran, ali ajde, moram da saslušam. Kaže on: "Oružje mi uzeli, al' za džabe. " I ja mu kažem: "Ma šta će ti oružje? Nije ni važno. " I mislim se, prolazim ovih 10 metara, i sebi kažem: tvoj je posao da saslušaš, i ne moraš uvek čak ni da kažeš to što misliš. Ali ja kažem našim ljudima: "Ma saslušajte ljude, kažite mu da ne možete ništa da uradite. " A ma saslušaj ga, nemoj da okreneš glavu, nemoj da se praviš da ga ne poznaješ, jer ti moraš da odgovoriš svakom čoveku - rekao je Vučić.
Detaljno obraćanje pročitajte u posebnoj vesti.