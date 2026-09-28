Slušaj vest

Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić rekao je danas da ćem, ukoliko dobije mandat da formira Vladu, to biti tim koji će moći da postigne rezultate.

-  Ako dobijem vaše poverenje i postanem predsednik vlade, neće biti u vladi 31 ministar, 31 automobil, 31 ministar, 31 puta 2 sekretarice, 31 šofer, 31 ne znam ko sve. 12 ministara, vrednih, posvećenih, najmanja, ali najmarljivija, najvrednija vlada. Vlada koja može da postigne rezultate. Vlada u kojoj neće da kukaju svaki dan i samo da gledaju kako da odu negde u inostranstvo - rekao je Vučić.

On je naveo da, kada ode razgovara sa Si Đinpingom, Trampom, Putinom,  Fonderlajen jedva čeka da se vrati u svoju zemlju.

- Jedva čekam da dođem ovde u Luku, da dođem u Nabrđe, da dođem u Manastiricu i Neresnicu, da dođem u svako naše selo, da razgovaram sa našim ljudima. Pa što sam išao u inostranstvo? Pa išao sam u inostranstvo da se borim za vas, za našu zemlju, a ne da se borim tamo za sebe i da meni bude lepo. Taj razgovor s Putinom ima smisla ako obezbedim jeftiniji gas za vas. Ako obezbedim, u razgovoru sa Si Đinpingom, više investicija, sa nekim drugim jeftinije oruđe i oružje za našu zemlju. Pa zato ideš da razgovaraš. I zato moraš da budeš sa svojim narodom. To su stvari koje moramo da promenimo - istakao je Vučić i dodao da moramo da modernizujemo lokalnu upravu.

- Ljudi moraju da odgovaraju građanima. I ne morate vi uvek da budete u pravu. Možete da pogrešite u mnogo stvari, ali morate da budete saslušani. Morate da budete saslušani. I naši predsednici, opštine, gradonačelnici, ljudi u vladi, moraju da razumeju: postoji Njegovo božanstvo, građanin kojeg moram da čujem, prema kojem moram da pokažem pažnju. A vi koji ste arogantni i osioni, slobodno kupite svoje stvari i ne možete tu više da ostanete - poručio je Vučić.

Detaljno obraćanje pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitika"ZAUSTAVI ME ČOVEK OVDE, ČVOROVIĆ, KAO IZ 'BALKANSKOG ŠPIJUNA', KAŽE 'UZELI MI ORUŽJE'" Vučio otkrio detalje zanimljivog susreta tokom razgovora sa narodom
Aleksandar Vučić
PolitikaNEĆEMO VIŠE IMATI 31 SEKRETARICU I 31 ŠOFERA Vučić u selu Luka kod Bora: Biće 12 ministarstava sa malo vrednih ljudi! Neka dođu i 4 prema 1, SVE ĆU IH POBEDITI
Aleksandar Vučić
Politika"OVAKVI LJUDI ČUVAJU NAŠU SRBIJU!" Vučić posetio vrednu porodicu u Ranovcu koja brine o 88 krava - susret sa jednom gospođom ga posebno ODUŠEVIO: 91 GODINA!
download.png
Politika"SREĆAN SAM ŠTO VIDIM SVE VIŠE POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA U NAŠOJ SRBIJI" Vučić rešava probleme meštana iz Požarevca: Svestan sam koliko nas posla tek čeka
Aleksandar Vucic