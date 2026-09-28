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Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić rekao je danas da ćem, ukoliko dobije mandat da formira Vladu, to biti tim koji će moći da postigne rezultate.

- Ako dobijem vaše poverenje i postanem predsednik vlade, neće biti u vladi 31 ministar, 31 automobil, 31 ministar, 31 puta 2 sekretarice, 31 šofer, 31 ne znam ko sve. 12 ministara, vrednih, posvećenih, najmanja, ali najmarljivija, najvrednija vlada. Vlada koja može da postigne rezultate. Vlada u kojoj neće da kukaju svaki dan i samo da gledaju kako da odu negde u inostranstvo - rekao je Vučić.

On je naveo da, kada ode razgovara sa Si Đinpingom, Trampom, Putinom, Fonderlajen jedva čeka da se vrati u svoju zemlju.

- Jedva čekam da dođem ovde u Luku, da dođem u Nabrđe, da dođem u Manastiricu i Neresnicu, da dođem u svako naše selo, da razgovaram sa našim ljudima. Pa što sam išao u inostranstvo? Pa išao sam u inostranstvo da se borim za vas, za našu zemlju, a ne da se borim tamo za sebe i da meni bude lepo. Taj razgovor s Putinom ima smisla ako obezbedim jeftiniji gas za vas. Ako obezbedim, u razgovoru sa Si Đinpingom, više investicija, sa nekim drugim jeftinije oruđe i oružje za našu zemlju. Pa zato ideš da razgovaraš. I zato moraš da budeš sa svojim narodom. To su stvari koje moramo da promenimo - istakao je Vučić i dodao da moramo da modernizujemo lokalnu upravu.

- Ljudi moraju da odgovaraju građanima. I ne morate vi uvek da budete u pravu. Možete da pogrešite u mnogo stvari, ali morate da budete saslušani. Morate da budete saslušani. I naši predsednici, opštine, gradonačelnici, ljudi u vladi, moraju da razumeju: postoji Njegovo božanstvo, građanin kojeg moram da čujem, prema kojem moram da pokažem pažnju. A vi koji ste arogantni i osioni, slobodno kupite svoje stvari i ne možete tu više da ostanete - poručio je Vučić.