Proglašena lista SDP za izbore za Nacionalni savet bošnjačke manjine
Republička izborna komisija proglasila je danas izbornu listu iz redova nacionalnih manjina "Sandžačka demokratska partija - Elmir Habibović" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, koji su raspisani za 8. novembar.
Izbornu listu je danas predala Sandžačka demokratska partija sa 35 kandidata za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine.
Član RIK-a Tanasije Marinković naveo je da je uz izbornu listu dostavljeno 1510 potpisa, od čega je 1506 pravno valjanih potpisa podrške birača.
Marinković je ukazao da je u poseban birački spisak bošnjačke nacionalne manjine upisano 113. 248 birača, odnosno da je najmanji broj overenih izjava birača potreban za podršku izbornoj listi 1.132.
Na sednici je rečeno da se sutra očekuje predaja kandidatura i drugih manjinskih lista, romske i bunjevačke nacionalne manjine.