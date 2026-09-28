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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sumirao je svoju poslednju nedelju kao predsednik Srbije. 

- Poslednja nedelja jednog velikog poglavlja. Iza mene ostaju godine borbe, teških odluka, velikih izazova, ali pre svega ogromna čast da služim zemlji koju volim više od svega.

- Sa sobom nosim zahvalnost za svaki susret, pruženu ruku, osmeh i reč podrške. Funkcija se predaje, ali ljubav prema otadžbini i odgovornost prema njenim ljudima nemaju rok trajanja. Jedno poglavlje se završava, nova borba tek počinje. 

"Hvala vam za sve. Živela Srbija!" - istakao je Vučić. 

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