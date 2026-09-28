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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obraća se građanima nakon celodnevne posete Braničevskom okrugu i razgovoru sa građanima.

- Hteo sam da vam odgovorim na sve njihove kritike i opaske. Morate da imate kičmu i stav da odbijate nečije ucene, a ne da budete nevidljivi i da vam to bude lek protiv ucena. Nemaju nikoga ni sa idejom, ni programom, ni sa planom. Što se stranaca tiče oni im se sami nude. Tako zahtevaju razgovore na posebnim lokacijam u Berlinu. Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko. Znaju da gube izbore. Možete da mislite da po prvi put ima značajan broj ljudi koji jedva čeka da izađe, da ne dozvoli da kambodžanski sindrom apsolutnog totalitarizma, potpune diktature u kojoj o nečemu odlučuju plenumi, nove kominterne, gde ljudi žele samo da se to spreči. I ne izlaze više samo zato što, ne znam, vole Aleksandra Vučića ili vole bilo koga na listi Ujedinjena Srbija, ili poštuju program, ideje, planove. Ne. Ljudi izlaze da bi sprečili pobedu onih koji bi uništili zemlju - naveo je.

Kako je istakao, uspeli su da odbrane izbornu volju.

- I to nam je rektor... sumnjivo... majko Božja. Nećemo nikad samo da proglasimo pobedu. Građani će da donesu odluku ko će upravljati Srbijom. Smislili su ako izgube da ne uđu u parlament i da ne bude verifikacija mandata. Znaju da će da izgube parlamentarne izbore. Probali bi da dobiju na drugom krugu predsedničkih izbora, jer nema Aleksandra Vučića. To su stranci smislili. Bio bih proglašen za ličnost godine da sam uveo sankcije Rusiji. Bio vih najveći demokrata na svetu - istakao je Vučić i dodao:

- Mi da krademo nećemo, pola njihovih na listi su stari predstavnici, stara politika, stari režim. Krali, krali i pljačkali ovu zemlju do iznemoglosti. Uvek smo svaki izborni rezultat priznavali i poštovali. Oni to ne mogu da razumeju, jer se kreću u granicama sopstvene pokvarenosti. Zaštitićemo narodnu volju, nećemo dozvoliti da pokrademo tu volju, jer misle da će na ulici nešto uraditi — a neće na ulici uraditi ništa. Kad sam bio predsednik, nisam mogao i nisam smeo da izlazim na ulicu. Nema smisla baš predsedniku. Sad, nikakav problem nemamo. Mi ćemo samo da tražimo svoja prava.

Foto: Printskrin društvene mreže

Tražićemo svoja prava, da listići budu prebrojani onako kako je narod glasao, naveo je.

- Ako misle da će nasiljem da osvoje vlast, grdno su se prevarili. Kada izbrojim svaki listić, obavestićemo narod ko je pobedio. A ovo govori o njihovoj brizi jer ne znaju šta će sa sobom.

4.300 ljudi na TikToku, na Fejsbuku 590 ljudi trenutno gleda lajv, saopšteno je.

Čitanje komentara "uticajnih" tviteraša

- Od svega što smo izgradili, vide samo mržnju i sve što oni rade društvu i našoj zemlji je jedino što mogu da ponude. Ništa drugo, hvala im što su takvi jer mi pomažu da pobedim, ali ako ne vidite bolnice, kliničke centre, škole, povećanje plata i penzija, izgrađenih pruga i puteva... Ako to ne vidite, onda biće da je to vezano za vas, a ne za nekog drugog - dodao je.

Nije sramota otići, ni pasti, sramota je mrzeti bez ikakvog razloga i nekome želeti zlo, lagati, sve što ste radili, naveo je.

- Neće ni 3 na 1, mislili su da niko neće da im pruži otpor, iako osećaju koliko zlo donose Srbiji, ljudi se plaše da ne bi bili izloženi hajci i mržnji. Ponosim se što sam na čelu širokog narodnog pokreta koji se zove "Ujedinjena Srbija", koji želi da se usprotstavi takvoj mržnji. Uzimaju lične karte od baka i deka, i misle da na to imaju pravo jer im se niko ne suprotstavlja. Evo, ja hoću! I uvek ću da se suprotstavljam onima za koje mislim da ruše zemlju! Nisu hteli debate, dijalog, kad ih tera u RTS, kažu "nema debata, duela i razgovora", a kad im to ponudite, i vide da je protivnik spreman da uzvrati u ringu, onda se sklanjaju.

To pokazuje svu vrstu nedostatka samopouzdanja i što znaju da nemaju program, planove, nikakve ideje, da i ne mislite ništa ozbiljno, kako je rekao Vučić.

Foto: Printskrin društvene mreže

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"Sada je vreme za borbu!"

Podsećamo, sinoć je podneo ostavku na mesto predsednika Republike Srbije, a jutros i predao tu dužnost Ani Brnabić, koja je sada v.d. predsednika Srbije.

- Oko 11 sati je, predao sam dužnost predsednika Republike, baš kao što sam i obećao a sada je vreme za borbu. Za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju, Srbiju uspeha i pobede, i za borbu protiv onih koji su nam zemlju razarali od 2000. do 2012. i koji se ne kriju da stoje iza studentsko-blokaderske liste, a to su i Bojan Pajtić i Milivojević, kompletna Demokratska stranka, ostaviše čak i Šoškića, najgoreg guvernera u istoriji Srbije, sve ih staviše na listu i pričaju nam o budućnosti - rekao je i dodao:

- Kao što sam uvek govorio, država nije igračka; za državu mora da se bori, a greške se skupo plaćaju. Zato ću od danas mnogo vremena da provedem sa vama, dragi građani Srbije: želim i dalje da vas čujem, želim da vidim šta je to što mi zamerate, da dodatno sagledam sve svoje greške, ali da ne napravimo onu najveću, da vlast predamo u ruke onima koji su u ovoj zemlji najgori. I zato, hvala vam za svu podršku, hvala vam i zbog toga što sam video da je bilo ponegde i suza, nema razloga za to.

Obratio se građanima kod Bora

Vučić se prethodno obratio građanima u selu Luka kod Bora, gde su mu meštani priredili doček uz pogaču i so, kao i ovacije i aplauz! Poručio je da su pred Srbijom izuzetno teški i neizvesni izbori, ali da neće dozvoliti stranim ambasadorima i novcu spolja da odlučuju ko će voditi zemlju. Najavio je korenite promene u budućoj vladi koja će imati svega 12 najvrednijih ministara umesto dosadašnjih 31, kao i velika ulaganja u zdravstvene ustanove i puteve u Borskom i Braničevskom okrugu.

Foto: Informer TV printscreen

Sve o obilasku Vučića Požarevcu i okolnim mestima, pogledajte u našem tekstu OVDE.