"MENI PUTEVE, MENI VEĆE PLATE, A MENI DA VUČIĆ ODE" Vučić objavio predizborni spot: On konobar, a porodica naručuje želje za budućnost! EVO ŠTA JE SVE NA MENIJU
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je prvi predizborni spot.
Naime, Vučić se pojavljuje u neobičnoj ulozi - kao konobar koji prilazi porodici za stolom i pita ih šta žele da naruče.
Otac odmah ima svoju želju.
- Meni dajte autoputeve.
Na pitanje šta bi njegov otac želeo, stiže odgovor:
- Da ne uvodimo sankcije Rusiji i da sačuvamo Kosovo i Metohiju.
Majka ga kroz šalu prekida, ali ubrzo i ona "naručuje" veće plate i penzije.
Njegova žena kao želju navodi nova porodilišta, dok sin ima drugačiji zahtev:
- Pa, da ode Vučić.
- Njemu dajte besplatno školovanje - dodaje otac.
Kada dođe red na ćerku, ona naručuje članstvo u Evropskoj uniji i NATO.
Na to Vučić, u ulozi konobara, odgovara:
- NATO nemamo, ali imamo mir i stabilnost – odgovara Vučić.
- Može - kaže ona.
Na kraju dolazi i pitanje za dezert.
- Stabilan kurs dinara.
"Dogovoreno" - zaključuje Vučić.
Spot se završava komentarom jednog od članova porodice:
"Fin neki čovek".
Spot kroz neobičnu, restoransku scenografiju predstavlja različite želje članova jedne porodice, od infrastrukture, viših primanja i novih porodilišta, preko pitanja Kosova i Metohije i odnosa prema Rusiji, do evropskih integracija, školovanja i stabilnog kursa dinara. Poruka je upakovana u jednostavan razgovor za stolom, uz Vučića u ulozi konobara koji na kraju poručuje da je sve dogovoreno.