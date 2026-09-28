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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je prvi predizborni spot. 

Naime, Vučić se pojavljuje u neobičnoj ulozi - kao konobar koji prilazi porodici za stolom i pita ih šta žele da naruče.

Otac odmah ima svoju želju.

- Meni dajte autoputeve.

Na pitanje šta bi njegov otac želeo, stiže odgovor:

- Da ne uvodimo sankcije Rusiji i da sačuvamo Kosovo i Metohiju.

Majka ga kroz šalu prekida, ali ubrzo i ona "naručuje" veće plate i penzije.

Njegova žena kao želju navodi nova porodilišta, dok sin ima drugačiji zahtev:

- Pa, da ode Vučić.

- Njemu dajte besplatno školovanje - dodaje otac.

Kada dođe red na ćerku, ona naručuje članstvo u Evropskoj uniji i NATO.

Na to Vučić, u ulozi konobara, odgovara:

- NATO nemamo, ali imamo mir i stabilnost – odgovara Vučić.

- Može - kaže ona.

Na kraju dolazi i pitanje za dezert.

- Stabilan kurs dinara.

"Dogovoreno" - zaključuje Vučić.

Spot se završava komentarom jednog od članova porodice:

"Fin neki čovek".

Spot kroz neobičnu, restoransku scenografiju predstavlja različite želje članova jedne porodice, od infrastrukture, viših primanja i novih porodilišta, preko pitanja Kosova i Metohije i odnosa prema Rusiji, do evropskih integracija, školovanja i stabilnog kursa dinara. Poruka je upakovana u jednostavan razgovor za stolom, uz Vučića u ulozi konobara koji na kraju poručuje da je sve dogovoreno.

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