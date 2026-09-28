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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obišao je danas opštinu Žagubica gde je razgovarao sa građanima i lovcima ispred lovačkog doma "Lovište Homolje" u tom mestu.

Vučića su u Žagubici dočekali predsednik opštine Safet Pavlović, građani i lovci, navodi se u video objavi na Instagram profilu avucic.


U razgovoru sa njima Vučić ih je upitao šta je to što će država možda moći da učini, a lovci su rekli da imaju projekat "Vizitorski centar za praćenje krupnih zveri i divljih papkara" za koji je potrebna finansijska pomoć od blizu 350.000 evra.
Vučić je ranije danas posetio opštine Požarevac, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi.

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