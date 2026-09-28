

U razgovoru sa njima Vučić ih je upitao šta je to što će država možda moći da učini, a lovci su rekli da imaju projekat "Vizitorski centar za praćenje krupnih zveri i divljih papkara" za koji je potrebna finansijska pomoć od blizu 350.000 evra.

Vučić je ranije danas posetio opštine Požarevac, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi.