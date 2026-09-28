Politika
"SA 'LOKALNOM SAMOUPRAVOM' U KAFANU, 'DIVNA SARADNJA', A VUČIĆU TI DAJ PARE" Vučić posetio Žagubicu, razgovarao sa građanima i lovcima o njihovim potrebama
- Aleksandar Vučić je obišao Žagubicu i razgovarao sa građanima i lovcima ispred lovačkog doma 'Lovište Homolje'.
- Lovci su tražili pomoć za projekat 'Vizitorski centar za praćenje krupnih zveri i divljih papkara', vredan oko 350.000 evra.
Slušaj vest
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obišao je danas opštinu Žagubica gde je razgovarao sa građanima i lovcima ispred lovačkog doma "Lovište Homolje" u tom mestu.
Vučića su u Žagubici dočekali predsednik opštine Safet Pavlović, građani i lovci, navodi se u video objavi na Instagram profilu avucic.
U razgovoru sa njima Vučić ih je upitao šta je to što će država možda moći da učini, a lovci su rekli da imaju projekat "Vizitorski centar za praćenje krupnih zveri i divljih papkara" za koji je potrebna finansijska pomoć od blizu 350.000 evra.
Vučić je ranije danas posetio opštine Požarevac, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi.
Reaguj
Komentariši