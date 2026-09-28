- Mi da krademo nećemo, pola njihovih na listi su stari predstavnici, stara politika, stari režim. Krali, krali i pljačkali ovu zemlju do iznemoglosti. Uvek smo svaki izborni rezultat priznavali i poštovali. Oni to ne mogu da razumeju, jer se kreću u granicama sopstvene pokvarenosti. Zaštitićemo narodnu volju, nećemo dozvoliti da pokrademo tu volju, jer misle da će na ulici nešto uraditi -a neće na ulici uraditi ništa. Kad sam bio predsednik, nisam mogao i nisam smeo da izlazim na ulicu. Nema smisla baš predsedniku. Sad, nikakav problem nemamo. Mi ćemo samo da tražimo svoja prava. Ako misle da će nasiljem da osvoje vlast, grdno su se prevarili. Kada izbrojim svaki listić, obavestićemo narod ko je pobedio. A ovo govori o njihovoj brizi jer ne znaju šta će sa sobom - rekao je Vučić u obraćanju uživo na Tiktoku i Fesjbuku.