"U 4-5 SATI CRTA ĆE DA SAOPŠTI DA JE BILO NEPRAVILNOSTI, POMISLIĆE DA SU POBEDILI" Vučić otkrio scenario političkih protivnika na dan i nakon izbora
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će se njegovi politički protivnici oslanjati na laži tokom izbornog dana.
- Ja sam večeras dva puta rekao: bio bih proglašavan za ličnost godine, od Tajmsa do ne znam koga sve samo da sam želeo da uvedem sankcije Rusiji. Da sam želeo da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, da smo želeli da uradimo nešto posebno protiv Rusa, bio bih najveći demokrata na svetu, svetsko čudo, Srbija najbolja zemlja na svetu, i tako dalje.
Govoreći o danu izbora, Vučić je naveo:
- A to šta će oni da rade? Oni su smislili nekoliko varijanti. Jedna od tih je: pa čak i ako izgubimo, znate, mi nećemo da uđemo u parlament, pa neće biti verifikacije mandata, i kojekakve gluposti. Dečije igre. I za to vam treba 10-15 dana da završite pred Ustavnim sudom ono što je očigledno, i više nemate nikakav problem. Sve su besmislice. Sve su bukvalno dečije igre, zato što oni znaju da će da izgube parlamentarne izbore, ali bi da guraju da to prolongiraju još 2 ili 3 meseca, da ne bude izabrana vlada, ne bi li, pošto nema Vučića na predsedničkim izborima, išli na drugi krug predsedničkih izbora i probali da dobiju, i onda, naravno, pokušali da u potpunosti promene ritam političke igre. To se krije iza toga. I to su, naravno, smislili stranci. Nego što mi znamo šta su stranci smislili, i što uvek dobro razumemo kako se treba onima koji spolja žele da razore Srbiju na racionalan način samo suprotstaviti, tako da neće biti tu problema. Taj čovek govori: mi nećemo moći da obezbedimo stabilnost jer stranci znaju kako stranci znaju ko ima podršku, a da nije bilo izbora. Kako to stranci znaju? upitao je on i nastavio:
- Baš onako, čudno, ali vam je jasno. Jasan vam je ceo koncept: oni se sada oslanjaju na strance, oslanjaće se na laži, u 4-5 popodne će CRTA da saopšti da je bilo mnogo nepravilnosti, ali neće baš konačan stav jer im neće biti jasno da li su pobedili ili izgubili. Kad budu videli veliku izlaznost, pomisliće da su pobedili. Dakle, i onda će da počnu da govore o takvim stvarima. I misle da će nekoga da uplaše. Mene više nemaju odakle ni da skidaju ni da sklanjaju, sam sam se uklonio - pojasnio je Vučić.