- A to šta će oni da rade? Oni su smislili nekoliko varijanti. Jedna od tih je: pa čak i ako izgubimo, znate, mi nećemo da uđemo u parlament, pa neće biti verifikacije mandata, i kojekakve gluposti. Dečije igre. I za to vam treba 10-15 dana da završite pred Ustavnim sudom ono što je očigledno, i više nemate nikakav problem. Sve su besmislice. Sve su bukvalno dečije igre, zato što oni znaju da će da izgube parlamentarne izbore, ali bi da guraju da to prolongiraju još 2 ili 3 meseca, da ne bude izabrana vlada, ne bi li, pošto nema Vučića na predsedničkim izborima, išli na drugi krug predsedničkih izbora i probali da dobiju, i onda, naravno, pokušali da u potpunosti promene ritam političke igre. To se krije iza toga. I to su, naravno, smislili stranci. Nego što mi znamo šta su stranci smislili, i što uvek dobro razumemo kako se treba onima koji spolja žele da razore Srbiju na racionalan način samo suprotstaviti, tako da neće biti tu problema. Taj čovek govori: mi nećemo moći da obezbedimo stabilnost jer stranci znaju kako stranci znaju ko ima podršku, a da nije bilo izbora. Kako to stranci znaju? upitao je on i nastavio: