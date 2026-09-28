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Jasmina Mirović Vukadinović najavila je da će podneti ostavku na odbornički mandat u Skupštini opštine Kula i povući se iz politike. Ona je u razgovoru za Euronews Srbija rekla da je odluku donela nakon razlaza sa odborničkom grupom „Glas mladih“ opštine Kula (GMOK).

Mirović Vukadinović je nakon izlaska iz odborničke grupe zadržala mandat i postala samostalna odbornica. Iz GMOK-a su naveli da je time prekršila etički ugovor, dok je ona rekla da je odbila njihov zahtev da podnese ostavku.

Govoreći o razlozima razlaza, Mirović Vukadinović rekla je da je do mimoilaženja u stavovima došlo oko dva meseca pre njenog izlaska iz grupe. Kao važan datum navela je 29. jul, kada je, kako tvrdi, na sastanku opštinskog odbora iznela zahtev za formiranje novog mesnog odbora u Crvenki, uz obrazloženje da postojeći ne funkcioniše.

"To je jako bitan datum kada je opštinski odbor izneo više uvreda na moj račun. Oni su, u stvari, odradili kvalifikaciju moje ličnosti, a ne onoga što sam ja radila do tada i kako sam se do tada postavljala u grupi "Glas mladih" opštine Kula. Bila sam na opštinskom odboru gde sam iznela zahtev za formiranje novog mesnog odbora u Crvenki, sa obrazloženjem da sa obrazloženjem da taj mesni odbor ne funkcioniše. I tražila sam, naravno, od opštinskog odbora. Do tada nisam bila prisutna ni na jednom sastanku opštinskog odbora, jer to se u GMOK-u vodi kao krovno telo i ljudi koji iza zavese donose sve odluke".

Prema njenim rečima, na tom sastanku bilo je i uvreda na njen račun i, kako je navela, kvalifikacija njene ličnosti umesto razgovora o njenom dotadašnjem radu u grupi.

Na navode GMOK-a da se njene lične ambicije nisu poklapale sa kodeksom studentskog pokreta i da je želela da nastupa samostalno, Mirović Vukadinović rekla je da će o tim tvrdnjama biti reči nakon parlamentarnih izbora, zakazanih za 25. oktobar.

„Za sve navode koji imaju, biće im potrebni dokazi. Biće im potrebni dokazi za sve ono što su izneli u medije“, rekla je ona i dodala da bi se o tim navodima, ukoliko bude potrebno, raspravljalo i pred sudom.

Mirović Vukadinović je ocenila da je spor sa GMOK-om naškodio studentskom pokretu, njoj i njenoj porodici. Navela je i da više ne želi da sarađuje sa ljudima iz te odborničke grupe.

Foto: Printscreen/Euronews Srbija

Bez razgovara sa vladajućom strankom

Na pitanje da li je, nakon što je postala samostalna odbornica, razgovarala sa predstavnicima vladajuće stranke o eventualnoj podršci ili saradnji, Mirović Vukadinović odgovorila je da nije razgovarala ni sa kim.

Navela je da je nakon izlaska iz grupe uklonjena iz WhatsApp grupe u kojoj su se dogovarali načini glasanja na sednicama skupštine.

„Ako se nešto predloži iz vladajuće stranke, ovde se glasa protiv. Ako se predloži nešto iz opozicije, vladajuća stranka glasa protiv. To se dešava i na parlamentarnom nivou“, rekla je Mirović Vukadinović.

Ona je dodala da smatra da odbornici treba da imaju pravo na sopstveno mišljenje, glas i integritet.

„Politikom se više ne bavim“

Govoreći o daljim planovima, Mirović Vukadinović potvrdila je da namerava da se povuče iz politike i podnese ostavku na mandat.

„Mandat nije problem i ostavka na taj mandat nije problem. Ja se politikom više ne bavim, ja izlazim iz ove igre“, rekla je ona.

Dodala je da ne želi da ostane samostalna odbornica i, kako je navela, bude deo tuđe političke kampanje.

Mirović Vukadinović rekla je da je odluku o vraćanju mandata donela ranije i da je njena ostavka već odštampana, ali da želi da je podnese u trenutku kada smatra da će se njen glas čuti.

„Ja samo ne želim da budem nečija fusnota“, rekla je ona.

Navela je da je od 29. jula do 23. septembra ostala, kako tvrdi, bez podrške i da nema pravne savetnike niti ljude sa iskustvom koji bi joj pomogli u toj situaciji.

Kao razlog za dalje političko neangažovanje navela je i to što, prema njenim rečima, nema ljude sa kojima bi mogla da radi na lokalnom nivou.

„Želim da se ova priča završi, da ima puno posla za predstojeće parlamentarne izbore i da studentski pokret treba da se skoncentriše na to, a ne na lokalne probleme koji su ovde nastali“, rekla je Mirović Vukadinović.