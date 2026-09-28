- Društvene mreže su čudo. Možete da izgovorite šta hoćete, da kažete šta hoćete. To vam je kao kad udarate u džak. A onda kad im uputite poziv i kažete: "Dobro, dobro, ajmo na TV duel" - A ne, ne, neću to. Pa dobro, nećeš na duel, ajde u ovo, vi, dva na jedan. Pozovi koga hoćeš još u pomoć. A ne, ne, nećemo ni to. Evo vam i treći, pozovi ti trećeg. Neće ni sa tri da dođu. U fer utakmici ni tri na jedan neće. Zato što su naučili da se ponašaju i da napadaju samo u čoporu. I nikad, i nikako drugačije. I to svi ljudi samo treba da znaju. Mislili su da ne sme niko da im pruži otpor - rekao je Vučić tokom lajva na Tiktoku i Fejsbuku .

- Ljudi se plaše da to kažu, da ne bi bili izloženi ovakvoj hajci, ovakvoj mržnji. Ja se ne plašim, ja se ponosim. Ponosim se što sam na čelu širokog narodnog pokreta koji se zove Ujedinjena Srbija, i koji hoće da se suprotstavi jednoumlju, totalitarizmu, rušenju demokratije, rušenju svih naših vrednosti, rušenju naših porodica. Oni unose mržnju u naše porodice. Uzmi ličnu kartu, deki i baki. Ne daj im da misle. Ne daj im da misle drugačije. Jer oni ne mogu da misle. Oduzmi im pravo glasa. To su neverovatne stvari koje su radili i koje rade i dan-danas. I misle da na to imaju pravo, zato što im se niko ne suprotstavlja. I ja ću da se suprotstavim. I suprotstaviću se na svakom mestu. I da izgubim izbore, suprotstavljajući im se dan posle toga. Dan posle toga. I dva dana. I godinu dana posle toga. I uvek ću da se suprotstavljam onima za koje mislim da ruše zemlju. Nudio sam im dijalog, nudio razgovor, nudio debate, nudio sve. Nikada nisu hteli da ih prihvate. Tačno kao da ih neko, kad ih tera u RTS, to otprilike. .. A govore sve vreme: "Nema duela, nema debata, nema razgovora. " Pa zašto toga nema? A kad im to ponudite, a kad vide da je protivnik malo spremniji i da neće samo da prima udarce, već će i da uzvrati u ringu, e onda, aj, sklanjamo se od tog protivnika. Kao da otprilike treba da napadnemo čudovište iz Loh Nesa, a ne protivnika iste visine, težine, i tako dalje. Ali to vam pokazuje svu vrstu nedostatka samopouzdanja i toga da dobro znate da nemate program, toga da odlično znate da nemate nikakve planove, nikakve ideje, da i ne mislite bilo šta ozbiljno, jer jedino čime se rukovodite to je da nekoga mrzite i ništa više - zaključio je Vučić.