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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručio je da ima mnogo motivisanih koji bi da spreče da im neko uništi zemlju.

Aleksandar Vučić govorio je o tome u sklopu lajv uključenja sa Tiktoka i Fejsbuka.

- Jedino čime se rukovodite je da mrzite. Komentar sa Vesnu Radosavljević sa RTS. To je toliko zastrašujuće reći jednoj dami. Nisi ti rekao "Vučiću kretenu", to je sve okej. Svaka debata je lekovita i razgovor. Debata ova je bila lekovita, da vidimo ko je pisao ćaci, da ne zna da li sumnjivo ili sumljivo, da ne znaju ništa o obrazovanju.