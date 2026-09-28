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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je svaka debata lekovita, kao i ona u kojoj smo mogli da vidimo i ko je stvarno pisao, i ko ne zna razliku između sumnjivog i sumljivog lica.

- Mogli smo da vidimo da neko ne zna baš ništa o obrazovanju, posebno visokom obrazovanju, o kojem bi morao da zna sve, a da neki ipak itekako, ili itekako znaju. Tako da, ja mislim da će oni sve više da ostavljaju prazne stolice u studijima, jer znaju da nemaju ni šta, ni koga da ponude. Zamislite Kokanovića da ponudite nekome. I sad je došao Kokanović da pokaže stručnost. Kaže: "Oni ne idu sa nestručnim ljudima, nego sa stručnim." Stručan valjda Kokanović, stručan Šoškić, stručan za rušenje i uništenje dinara, stručan za uništavanje zemlje. Najbrže nam padao dinar u njegovo vreme. Stručan i ovaj Bakić, za šta tačno? Stručan Srdanović, za šta? Za Zvicera i Đukanovića, za šta? Dakle, i kada neko postavlja pitanja sa druge strane, a ne samo da bude džak za udaranje, e onda ćemo tog da mrzimo još više. Okej, ali to nisu pravila utakmice. U utakmici imate pravo ne samo da primite gol, već i da date gol. Kad primite koš, da probate i da date koš. A ne da očekujete da neko samo bude u svojoj polovini terena i da se brani, i da nikada ne pređe na vašu polovinu terena - rekao je Vučić.

Foto: L.L./ATAImages, AP Risto Božović

Govoreći o ljudima na listi blokadera, Vučić je istakao kako se to radi.

- Ni da li stranci, ni da li domaći, ni da li ovi, ni da li oni, odlučuju, donose ključne odluke o tome ko će da bude na listama. Pa odjednom, 6 meseci je 1, pa ga oni sklone preko noći. Pojeo ga mrak, k'o '48. i '46. Nema ga više. Pre što si bio na listi, bio si, više nisi. Što? Odlučila je viša komanda, nemoj da pitaš. To je diktatura - naveo je Vučić.

On je istakao da je siguran da ima mnogo pristojnijih ljudi, i mnogo pametnijih ljudi na drugoj strani.

- Njih izuzetno poštujem, i moram da poštujem. Jer ja mislim da ljudi koji drugačije politički misle zaslužuju respekt, zaslužuju da budu saslušani, i zaslužuju da dobiju pravi odgovor. Ovo su neki ljudi koji uglavnom rade za nevladine organizacije, za bar dvojicu od ovih znam. Za nevladin sektor, to je prepuno mržnje, i to im je onako, ogoljena mržnja, i ništa više ne postoji - rekao je Vučić.

Onima koji su se bavili pitanjem njegovog obezbeđenja, Vučić je poručio da ima pravo još godinu dana i na obezbeđenje.

- Imam to pravo kao predsednik, bivši predsednik, i oni procenjuju koliko je potrebno i smanjili su značajno to obezbeđenje. Ako hoće da neki atentat da izvrše, da im to olakšam, da im unapred kažem. I ja sam insistirao na tome. I danas sam vozio automobil 90% vremena i duže, baš sam se umorio. I zahteva mi koncentraciju i susret sa ljudima i sve drugo, ali to pokazuje koliko je njihovo neznanje. Oni ne znaju ni šta piše u zakonu o predsedniku republike, ama baš ništa ne znaju. Ali to se odnosi da ste vi, recimo, naročito ugroženi. I da nadležne državne službe procene da ste tako ugroženi. Vi dobijete posebno obezbeđenje. A šta je u vašoj glavi kada postavite takvo pitanje? Šta vi u stvari želite? Ajde, vi oboje možete da mi kažete: a šta podsvesno želite kada takvo pitanje postavljate? Što, žao vam je troškova? Benzina ili ne znam čega, pošto platu primaju pa primaju? Ne, žao vam je što sam živ. Tačno podsvesno govorite sve o svojoj mržnji i onome što su vam stvarne želje. Ja sam zato i rekao da mi baš kažete te njihove koji su najustrašeniji, koji misle da nema odgovora na besmislice koje izgovaraju. Odgovori su vrlo laki. I uvek ih je najlakše pronaći u njima - istako je Vučić.