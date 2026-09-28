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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", tokom večerašnjeg lajva na TikTok-u najavio je da će sutra prisustvovati vlaškom veselju.

- Sutra ćemo predveče da se spustimo do Negotina, a potom u jednom od sela idemo na vlaško veselje. Pre toga ćemo da obiđemo više mesta u okolini.

- Bio sam tamo pre 36, 37 godina. Znam da je u širem smislu Rudna glava. E sad, ne mogu da vidim koje je tačno selo, ali tamo imaju dom kulture ili nešto, pa se skupe. Oni tako igraju do 1, 2 iza ponoći. Znači, malo budemo sa njima, a pre toga da obilazimo druga mesta, druge gradove, i da se borimo za glasove ljudi, za poverenje ljudi.