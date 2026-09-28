"SUTRA UVEČE IDEMO U JEDNO SELO NA VLAŠKO VESELJE" Vučić najavio: Oni tamo igraju do 2 iza ponoći, a jede se poseban specijalitet! Evo o čemu je reč
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", tokom večerašnjeg lajva na TikTok-u najavio je da će sutra prisustvovati vlaškom veselju.
- Sutra ćemo predveče da se spustimo do Negotina, a potom u jednom od sela idemo na vlaško veselje. Pre toga ćemo da obiđemo više mesta u okolini.
- Bio sam tamo pre 36, 37 godina. Znam da je u širem smislu Rudna glava. E sad, ne mogu da vidim koje je tačno selo, ali tamo imaju dom kulture ili nešto, pa se skupe. Oni tako igraju do 1, 2 iza ponoći. Znači, malo budemo sa njima, a pre toga da obilazimo druga mesta, druge gradove, i da se borimo za glasove ljudi, za poverenje ljudi.
- Znaš šta se tamo jede? I oni to omekšaju, ne kažu "plašinta", nego kažu "plaćinta". Plaćinta, to je za ljude koji ne znaju, to je stvarno jedan fenomenalni vlaški specijalitet. To je testo, stave sir i jaja, ali ga urolaju tako kao pancarotu, kao pirošku italijansku i tako služe. I super je, i jaka je, dobra hrana i pravi specijalitet vlaški. Tako da, to ćemo sutra da probamo. Možda ljudima bude zanimljivo.