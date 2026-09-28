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"Borsko jezero je prelepo, prelepa nam je Srbija. Do 3. oktobra ne vraćam se u Beograd. A onda — Arena, spektakl kakav Srbija zaslužuje!", naveo je Aleksandar Vučić.

- Predstavićemo pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije. A moguće je da nam dođe i veliki, baš veliki specijalni gost. Hvala vam, narode, na ogromnoj podršci. Sutra nastavljamo da se družimo!

Veliko iznenađenje u Beogradu!

Kako je istakao Aleksandar Vučić, sprema se spektakl u Beogradskoj areni 3. oktobra.

- Dragi narode, evo me, ovde sam na Borskom jezeru. Naravno, mrak, ne vidi se ništa sa moje mesečine, ali važno mi je da kažem koliko sam srećan što sam danas mnogo vremena proveo sa vama, dragi građani, što sam posetio više opština u Braničevskom okrugu, ovde u Borskom okrugu. Prelepa nam je Srbija, a do petka, ne, do subote 3. neću se vraćati u Beograd; obilaziću sve naše okruge, i sutra je Zaječarski, Timočki okrug, i ići ćemo u Negotin i Kladovu u Borskom okrugu.

Plan do kraja nedelje:

- Prekosutra će biti Bela Palanka, Dimitrovgrad, Gadžin Han, verovatno Sokobanja, a uveče Jagodina. Posle toga više ne znam, ali uvek ćemo da izaberemo neko drugo mesto gde ćemo i da noćimo. Sutra ću, dobio sam poziv da prenoćim u kući mog druga iz vojske. Biće zanimljivo da vidite slike, koliko sam sad debeo, koliko sam tad bio mršav, ali mnogo zanimljivije je da za taj treći, za Beograd, pripremam veliko iznenađenje jednog fantastičnog gosta, čoveka za kojeg verujem da će na najsnažniji način da podrži Ujedinjenu Srbiju - rekao je i dodao:

Spektakl u Areni!

- Ali još važnije od svega toga je, čini mi se, to što pripremamo detaljan i temeljan plan. Mene je sramota kada pogledam ono što neki predstavljaju svojim planom na pola stranice, i to ponude narodu, a to je: "Biće vam lepo i živećete dostojanstveno, i svi ćete da budete bogati, a ne siromašni, i bolje je biti zdrav nego bolestan." Dakle, mi pripremamo ozbiljan plan, ozbiljne ideje, ozbiljan program, i zato vas pozivam da 3. dođete u Arenu od 17:00, a ja ću do tada veliki deo juga i jugoistoka Srbije da obiđem. Verujem da ću i u Vranje da odem, i da se vidim sa desetinama hiljada ljudi. U svakom slučaju, hvala vam za ogromnu ljubav. Ovo sam ja opet držao telefon, iako ne znam baš ni kako se drži, ni kako to izgleda, ali nije mnogo važno; naučiću. Kad čovek hoće, onda sve nauči. Hvala