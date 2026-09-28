Slušaj vest

Potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali razgovarao je sa privrednicima sa opštine Čukarica o svim značajnim temama za njihovo poslovanje.

- Uvek mi je veliko zadovoljstvo da čujem glas ljudi koji su stub naše privrede. Zato se i radujem ovakvim susretima jer imam priliku da upoznam vredne i radne ljude koji imaju ideje i vizije i koji za cilj imaju razvoj i napredak naše Srbije. Važno nam je da čujemo sa kojim se izazovima suočavaju u poslovanju i na koji način možemo da rešimo sva otvorena pitanja - rekao je Mali.

On je naglasio da država godinama unazad sprovodi reforme koje unapređuju privredni ambijent i uslove poslovanja, da je obavljen dobar posao, ali da još uvek imam mnogo toga da se uradi.

- Zato ne stajemo. Nastavićemo sa reformama - ubrzavamo administrativne procese, olakšavamo rad privredi, štedimo joj vreme i smanjujemo troškove. I sve to u dogovoru i konsultacijama sa privrednicima i tako ćemo nastaviti i u budućnosti. A da bi nastavili hrabrim koracima napred, moramo da imamo mir i stabilnost. Upravo one vrednosti za koje se oduvek zalažemo predvođeni Aleksandrom Vučićem - naveo je Mali i nastavio: