- Evo zašto su žene stub Srbije: u njima žive neverovatna snaga, neslomiva volja i hrabrost da svakog dana rade, stvaraju i bore se za svoje porodice i svoju zemlju. Svaka čast! - napisao je on uz video sa meštankom iz mesta koje je danas obišao.

- Krenula sam da radim, imam baš puno posla, i meni je drago što ste došli ovde, zato što mi je ovo prvi put ovde da dođe neko tako jako važna ličnost, koja se bori za našu zemlju, za budućnost, stabilnost i mir. To je nama najvažnije, pogotovo meni kao majci, tako da vama hvala, svi moji prijatelji, svi naši meštani, idemo do pobede, 25. da glasamo za broj 1 - rekla je ona.