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Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić oglasio se večeras povodom objava da je učestvovao u fizičkom sukobu na Novom Beogradu.

- Ne želim da učestvujem u predstavi za medije koju sada pokušavaju da naprave upravo oni koji su mi više puta dovodili ljude na kuću. I ovog puta su pokušali da me napadnu, prvo verbalno, a potom i fizički. Kada sam ih pitao zašto su moju adresu delili po mrežama, dovodili ljude pred moju kuću i pretili mi, krenuli su da me napadaju - rekao je on.

Šapić je dodao je da u tom trenutku došlo do koškanja.

- Došlo je do koškanja. Ženu nisam udario, već sam je odgurnuo kako bih se odbranio od njenog supruga. Nikada nikoga nisam prvi napao, niti sam ikada u životu udario ženu. Nikada nikome nisam dolazio na kuću, niti ću to činiti. Ali isto tako, nikada ni od koga nisam bežao, niti ću bežati, posebno ne od onih koji misle da im je sve dozvoljeno - naveo je on.