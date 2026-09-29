Slušaj vest

- Polako, ljudi, nemojte toliko da me slikate, pomisliću da sam poznat!, poručio je Aleksandar Vučić posle jučerašnjeg prvog dana obilaska Srbije koji je započeo na istoku - u Požarevcu! 

Dočekan srpskim trobojkama i ovacijama "Aco, Srbine", posetio je i Kasidol, gde se upoznao sa ocem folk pevačice Dragane Mirković, provozao fijakerom u pratnji konjanika sa srpskim barjacima.

Međutim, ono zbog čega je narod u neverici, a što je počelo još od vikenda jeste što Vučić obilazi Srbiju bez šofera već sam za volanom svoje škode!

A na pitanje kako ljudi reaguju na to što sam seda za volan, Vučić kaže: Hvataju se za džepove, da vade telefon, da slikaju!

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaDO 3. OKTOBRA SE NE VRAĆAM U BEOGRAD, A ONDA SPEKTAKL U ARENI! Vučić se oglasio u kasne sate sa Borskog jezera, najavio DOLAZAK VELIKOG GOSTA! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"SVE MOŽE, AL' NA DUEL NEĆE NI ZA ŽIVU GLAVU!" Vučić u Požarevcu: Posetio i domaćine koji imaju 88 krava - ovakvi ljudi čuvaju Srbiju! (VIDEO)
Aleksandar Vucic
Politika"DA VAM OTKRIJEM NEŠTO..." Vučić ne može čudom da se načudi: Najsmešnije u ovoj kampanji, a sve vreme sam morao da ćutim... (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaOVAKO JE VUČIĆ PREDAO DUŽNOST: Ovo niste mogli da vidite na televiziji, saradnici ga ispratili sa suzama u očima (VIDEO)
Screenshot 2026-09-28 084624.png
Politika"MUŠKA SUZA, NAJTEŽA": Deka u suzama zbog Vučićeve ostavke, emotivna scena nikoga u Srbiji nije ostavila ravnodušnim!
Aleksandar Vučić
Politika"SUTRA UVEČE IDEMO U JEDNO SELO NA VLAŠKO VESELJE" Vučić najavio: Oni tamo igraju do 2 iza ponoći, a jede se poseban specijalitet! Evo o čemu je reč
Aleksandar Vučić.jpeg
Politika"ZAUSTAVI ME ČOVEK OVDE, ČVOROVIĆ, KAO IZ 'BALKANSKOG ŠPIJUNA', KAŽE 'UZELI MI ORUŽJE'" Vučio otkrio detalje zanimljivog susreta tokom razgovora sa narodom
Aleksandar Vučić
PolitikaNEĆEMO VIŠE IMATI 31 SEKRETARICU I 31 ŠOFERA Vučić u selu Luka kod Bora: Biće 12 ministarstava sa malo vrednih ljudi! Neka dođu i 4 prema 1, SVE ĆU IH POBEDITI
Aleksandar Vučić
Politika"OVAKVI LJUDI ČUVAJU NAŠU SRBIJU!" Vučić posetio vrednu porodicu u Ranovcu koja brine o 88 krava - susret sa jednom gospođom ga posebno ODUŠEVIO: 91 GODINA!
download.png
Politika"SREĆAN SAM ŠTO VIDIM SVE VIŠE POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA U NAŠOJ SRBIJI" Vučić rešava probleme meštana iz Požarevca: Svestan sam koliko nas posla tek čeka
Aleksandar Vucic