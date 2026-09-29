Obilazi Srbiju uzduž i popreko do 3. oktobra posle čega, kako je rekao, sledi spektakl u Areni.
Politika
SAM SEDA ZA VOLAN, NAROD U NEVERICI! Nema šofera?! Vučić otkrio kako reaguju ljudi kad ga vide da ulazi u škodu i pali motor (VIDEO)
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- Polako, ljudi, nemojte toliko da me slikate, pomisliću da sam poznat!, poručio je Aleksandar Vučić posle jučerašnjeg prvog dana obilaska Srbije koji je započeo na istoku - u Požarevcu!
Dočekan srpskim trobojkama i ovacijama "Aco, Srbine", posetio je i Kasidol, gde se upoznao sa ocem folk pevačice Dragane Mirković, provozao fijakerom u pratnji konjanika sa srpskim barjacima.
Međutim, ono zbog čega je narod u neverici, a što je počelo još od vikenda jeste što Vučić obilazi Srbiju bez šofera već sam za volanom svoje škode!
A na pitanje kako ljudi reaguju na to što sam seda za volan, Vučić kaže: Hvataju se za džepove, da vade telefon, da slikaju!
Kurir.rs
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