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- Polako, ljudi, nemojte toliko da me slikate, pomisliću da sam poznat!, poručio je Aleksandar Vučić posle jučerašnjeg prvog dana obilaska Srbije koji je započeo na istoku - u Požarevcu!

Dočekan srpskim trobojkama i ovacijama "Aco, Srbine", posetio je i Kasidol, gde se upoznao sa ocem folk pevačice Dragane Mirković, provozao fijakerom u pratnji konjanika sa srpskim barjacima.

Međutim, ono zbog čega je narod u neverici, a što je počelo još od vikenda jeste što Vučić obilazi Srbiju bez šofera već sam za volanom svoje škode!

A na pitanje kako ljudi reaguju na to što sam seda za volan, Vučić kaže: Hvataju se za džepove, da vade telefon, da slikaju!