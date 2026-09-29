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Više od decenije Aleksandar Vučićbio je jedna od centralnih figura političkog života Srbije, najpre kao premijer, a potom i kao predsednik Republike. Period njegove vlasti obeležili su veliki infrastrukturni projekti, investicije, promene u ekonomiji, ali i brojne krize i teške političke odluke. Od puteva i pruga, preko fabrika, plata i penzija, do pitanja Kosova i Metohije i odnosa sa velikim svetskim silama, odlazak sa mesta predsednika otvara se novo poglavlje u kojem će se njegov politički bilans sve više sagledavati sa vremenske distance.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Redakcija" analizirali su Zoran Đorđević, funkcioner SNS-a i Sava Stambolić, politički analitičar.

Govoreći o periodu koji je Aleksandar Vučić proveo na čelu države, Đorđević se osvrnuo i na lična iskustva iz vremena kada je bio deo Vlade Srbije.

- Ima dosta toga što bih, naravno, rekao, ali ja ga pamtim. Na neki način, bio sam u Ministarstvu odbrane kada je on bio ministar odbrane, a prvi put sam bio ministar kada je on bio predsednik Vlade. Kasnije, kada je postao predsednik, bio sam ministar rada. Tako da ga poznajem kroz sve faze njegovog rada i, prvenstveno, rekao bih možda dve stvari. Na prvom mestu, on je lider i državnik. Mislim da upravo to čini njegovu ličnost. Tu je, pre svega, neka vrsta ljubavi prema Srbiji i želja da se nešto napravi i ostavi trag. Taj pritisak koji je stalno imao, ta tenzija da posao mora da se završi i uradi na najbolji i najkvalitetniji način, kao i insistiranje da stalno morate da imate neki rezultat, nešto je što svakako pamtim - kaže Đorđević.

Zoran Đorđević, funkcioner SNS-a Foto: Kurir Televizija

"Tražio je samo jednu stvar od nas"

Analizirao je način rada i odnos prema obavezama koji je, kako je naveo, bio važan od samog početka.

- Mislim da već sada vidimo nagoveštaj da se, u suštini, ništa neće promeniti. Čak će taj pritisak biti i jači, jer će biti 12 ministara. Pritisak na jednog ministra u odnosu na ranije biće 2,5 puta veći. Pretpostavljam da resorima koje budu vodili neće biti lako. Ali ono što je bitno jeste da se on od samog početka nije promenio. Ono što je tražio od nas još dok smo bili u opoziciji, a kasnije i kada smo došli na vlast, jeste da ljudi razgovaraju sa građanima, da se spuste na njihov nivo i da ne budu samo neko ko sedi u fotelji, već neko ko razgovara sa ljudima. Na taj način svako, u okviru svoje nadležnosti, može najbolje da sagleda šta bi trebalo da uradi - objasnio je.

Govoreći o nasleđu Aleksandra Vučića, Stambolić se nadovezao na to šta bi, iz istorijske perspektive, moglo ostati najviše upamćeno iz perioda njegovog političkog delovanja.

- Pa, gospodin Đorđević je već osvetlio mnoge aspekte rada predsednika Vučića. Naravno, to se deli na period kada je bio u Vladi, kada je imao jedan set izazova i ostvario određene rezultate, i na period od 2017. godine, kada je postao predsednik Republike. Kao predsednik Republike, izdvojio bih svakako njegovu ulogu u spoljnoj politici, jer je ona veoma vezana za funkciju predsednika, ali i njegovu ulogu nekoga ko predstavlja jedinstvo nacije. Treba podsetiti i na to sa kakvim je rezultatima i brojem glasova dolazio na te funkcije, što je, po mom mišljenju, istorijski rezultat za koji verujem da u budućnosti neće biti ponovljen - kaže Stambolić.

Sava Stambolić, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Svakako, razvoj naše vojske, koji je bio veoma intenzivan tokom prethodnih desetak godina, jeste nešto što se direktno može pripisati njegovom angažmanu. Za mene je, međutim, jedan od najupečatljivijih aspekata njegova međunarodna politika - status koji je uspeo da izbori za Srbiju, njena prepoznatljivost i njegovi lični odnosi sa različitim državnicima, poput Makrona, Trampa i posebno Si Đinpinga. Tu je i odnos Srbije prema rusko-ukrajinskom ratu, odnosno zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost koje je predsednik Vučić formulisao na početku rata, a koji su, kako smatram, ostali dosledni do danas. To je omogućilo da Srbija zadrži određenu poziciju, da ne uvede sankcije Ruskoj Federaciji i da očuva odnose sa njom. To je imalo posledice i na našu energetsku stabilnost, cene, ekonomiju i praktično svaki aspekt života. Zato su odluke i odnos prema tom pitanju nešto što će, po mom mišljenju, ostati zabeleženo u istoriji. Srbija je, kako sam to video, bila izložena velikim spoljnim pritiscima, a ipak je uspela ne samo da opstane već i da nastavi da napreduje - za jutarnji program Kurir televizije, zaključio je Stambolić.

03:46 "ON JE LIDER I DRŽAVNIK!" Stručnjaci o Vučićevom periodu na čelu Srbije i načinu rada za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

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