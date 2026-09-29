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Crnogorski politički analitičar Ljubomir Filipović, koji ne krije netrpeljivost prema Srbima, oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je napisao da "jedva čeka" da Ilija Srdanović postane premijer Srbije kako bi Crnogorci "ponovo zavladali" našom zemljom.

- Jedva čekam da Srdanović postane srpski premijer, da ponovo zavladamo tamo, pa da crnogorski jezik postane službeni u Srbiji, da se potpiše Temeljni ugovor sa Crnogorskom crkvom i da svima nama drugovima iz mladosti iz liberalnog saveza i komitskog pokreta da pasoše da idemo i glasamo na svim izborima i nikad više ne siđe sa vlasti - napisao je Filipović.

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