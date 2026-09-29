Slušaj vest

Kandidat za premijera Aleksandar Vučić i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obećao je da će svojom "škodom" obilaziti Srbiju u kampanji za parlamentarne izbore 25. oktobra što već čini od juče, a i jutros je za volanom.

1/4 Vidi galeriju Vučić obilazi borski kraj Foto: Informer printscreen, Screenshot Informer TV

A današnja prva stanica danas mu je obilazak radova na putu Brestovac-Selište kod Borskog jezera i Bora.

"Da me oterate iz naroda ne možete"

- Jesam srećan i ovo je veoma važno! Tih 21 km su za nas veoma važni, i mislim da su ljudi zadovoljni, za sve ljude iz Bora je važno i svi su tražili taj put, 2 milijarde nije malo!, rekao je Vučić da je to mnogo novca i da je to skoro preko 20 miliona koštalo.

Na pitanje da i pored toga što je dao ostavku, kažu da zloupotrebljava funkciju.

- Šta sam uradio, upitao je pa su onda počele da staju kamiondžije na putu da mu trube i pozdravljaju ga: Zdravo, Vule!

- Mora da me zna 100 posto čim me pozdravlja sa zdravo Vule, rekao je i dodao neverovatnu činjenicu da su pisali Faridu Zakariji da se žale što sam gostovao na CNN, a rekli su mi da je to bio jedan od najgledanijih segmenta tog dana.

- Da me oterate iz naroda ne možete, gubio, pobeđivao, ja ću da učestvujem, dodao je.

- Ja ću da učestvujem i da se borim. Uvek da priznam volju naroda. Govoriću slobodnije, jer me više ne vizuje predsednička funkcija - kazao je Vučić.

- E, ovde ugrožavamo saobraćaj. Ovde će svi ljudi neki da stanu da pozdrave, neki da kažu nešto drugo, ali baš kao nasred puta da smo stali. Ovo je važan put, glavni put iz Bora, koji vas vodi dole do Selišta, pored Šarbanovca, i izvodi vas na glavni magistralni put Paraćin-Zaječar. Tako da je ovo, ako sam ja to dobro sve rekao, pošto vi iz Bora to bolje znate nego ja. Tako da, tih 21 km su za nas veoma važni, i mislim da su ljudi prilično zadovoljni.

- E sad, koliko smo dugo radili, slagao bih vas kad bih rekao, ali 2 milijarde nije malo i gledamo da guramo dalje, da se borimo dalje.

- Do Brze Palanke ćemo ići od Golupca, dakle prolazite kroz opštinu Majdanpek, verovatno pored Donjeg Milanovca, i onda— u stvari, pored Donjeg Milanovca, ispod, južnije od Donjeg Milanovca, i onda se krećete ka Brzoj Palanci. Brza Palanka je, ako se ne varam, kladovska opština. Jug Kladovske opštine, dakle prema Negotinu, i tu, kada dotle dovedete brzu saobraćajnicu, sa leve strane, sa severne strane vam ostaje Kladovo, a sa južne strane vam je Negotin. I to su velike stvari. Time smo mi završili kompletno povezivanje i Majdanpeka i Negotina i Kladova i Golupca i Gradišta, sa Braničevskim okrugom, ali i sa Beogradom, sa Novim Sadom, sa svim. I mislim da je to fantastična, bukvalno fantastična stvar za ljude. Naravno, to je ogroman projekat i biće bezbroj problema dok se završi, ali želim da iskoristim ovu priliku kad se ovih 6 km završi, oko Golupca, obilaznice oko Golupca, da odmah krenemo da radimo dalje.

- Jer ako ne krenemo odmah da radimo dalje, sto godina ćemo da čekamo, znam ja kako procedure idu kod nas i kako niko živ ništa da potpisuje neće. Tako da, to je mnogo važno, a to znači i za Bor. Jer kad povežete i Kladovo i Negotin, odmah da vam kažem, više od pola ljudi, ići će tim putem za Beograd nego da se spušta dole do Paraćina. E sad, to nam u budućnosti za jedno 5 godina ostaje da se bavimo tim donjim delom.

- Kada posmatrate ceo istok Srbije, dakle, kako ja to vidim, vidim tri horizontalne linije: to je Dunavska magistrala, ona koja ide direktno uz Dunav, Gradište, Golubac, pa Brza Palanka. Vidim tu centralnu, to je Vožd Karađorđe, koja će da ide od Rače preko Despotovca do Bora. I vidim ovu južnu, to je Paraćin-Zaječar. E sad, tu moramo da pravimo te vertikalne linije, kao što smo radili put Negotin-Zaječar, ne znam, 41- 42 km. Moramo sve te puteve da uradimo, kao što smo, ne znam, radili od Knjaževca preko Minićeva, Vratarnice, do Zaječara, pa sad radimo, doduše, jednu horizontalnu liniju i malo južnije, to je Sokobanja, Knjaževac, i tako dalje. Dakle, sve to morate prvo uraditi, ove glavne arterije, a onda te venske sisteme povezujete. Ali ja sam srećan i ovo je baš važno. Mislim da je za sve ljude iz Bora važno, i svi su tražili to. Kad god sam dolazio u Bor, svi su tražili taj put. Taj put 50 godina ga niko nije takao osim što su ga pomalo krpili, zaključio je Vučić.

O Šapiću

- Razgovarao sam sinoć sa Aleksandrom Šapićem, on mi je rekao svoju verziju događaja. Ali ja ću da vas podsetim, u Nišu sam, prilikom održavanja Glavnog odbora, kada je donošena odluka da budem prvi na listi, nedavno, nedvosmisleno, dakle jasno, nedvosmisleno rekao svima: bežite i sklanjajte se od incidenata. Prvo, ja kad god vidim da neko kaže da je žena napadnuta, to je za mene najstrašnije. On kaže da žena nije uopšte bila u svemu tome, već da je to njegov sukob sa. .. da je bio napadnut od strane njenog supruga. Za mene je važno, bez obzira što sam običan građanin, da su državni organi postupali u skladu sa zakonom. Priveli gospodina Šapića, na njegov zahtev je izvršen i alkotest i narkotest, on je test, i on je negativan, i na jedno i na drugo. Zadržan je do pola 6 jutros u policiji, bio je ispitivan. Država je uradila svoj posao. Ako mene pitate, ne postoji opravdanje za Aleksandra Šapića za to što je uradio, jer je on morao da se skloni kada ih je video, i zna da su ti ljudi i šta su radili sve protiv njega. Morao je da pređe na drugu stranu ulice. Je l' vi stvarno mislite da se ja plašim ili da mi fizički bilo šta može da uradi Dragomir Anđelković ili Jovo Bakić ili Kokanović ili bilo ko od njih? Je l' stvarno mislite da mi nešto mogu? Ne.|



- Mogao bih svu trojicu ovako da nosim, i da vam sad kažem nešto: a zašto to nikada nisam uradio, a zašto nikada nisam pristao da odgovaram na njihove siledžijske poruke? Zato što, odgovoran građanin, ti si na javnoj funkciji, Aleksandre. Ti ne smeš to sebi da dozvoliš. Ja ne pričam ovde o krivično-pravnoj odgovornosti, to će nadležni organi da rade. Ti, kao javni funkcioner, ne smeš sebi da dozvoliš da, kad vidiš da te neko provocira, da kad vidiš da neko hoće da uspe, da napravi gužvu, da napravi nešto, da se ne skloniš odatle. Pobegni na drugu stranu ulice. Skloni se na drugu stranu ulice. Uradi šta god hoćeš. Samo ne smeš da učestvuješ u tome. I za to, odgovornost leži isključivo na Aleksandru Šapiću. Što se ovih drugih ljudi tiče: to su radili, to će da rade. I jasno je da je reč o partijskim aktivistima i tako dalje. Kako se zove, ova, Manojlovićeva stranka. Ništa to nije sporno. I nije sporno da je provokacija u pitanju. Ali ti ne smeš na takav način da odgovoriš. I to je ono što sam mu rekao. Tako da, nema šta, krivično-pravno, sad će oni jedni druge da gone.|



- Nadležni organi, tužilaštva, sudovi, neka rade svoj posao, ali je tako nešto apsolutno nedopustivo od strane bilo kojeg javnog funkcionera. Tako nešto ne sme da se dogodi. I uopšte neću da okrećem na temu "a zašto Srdanović i dalje ne odgovara za brojne krivične prijave i napade, i na žene i na muškarce, i nasilje". Ne. Mi moramo od sebe da pođemo. Mi moramo od sebe da pođemo. I ako sam vam rekao sto puta, milion puta mi dođe da kažem: "Ajde bre, više, majke ti, Mile! " I onda: "Ugrizi se za jezik, uštini se gde hoćeš i skloni se odatle. " I samo beži i skloni se, jer pametniji popušta. Nama apsolutni sam protivnik nasilja, to je ono što pokušavaju sve vreme, tu mržnju, to nasilje, oni su uveli u politiku, mi u tome ne smemo da učestvujemo. I zato sam i rekao: "Na kome leži odgovornost? "

- I nemam nikakav problem sa tim, i to sam prvo rekao njemu. Šta vam je on rekao? "Saglasio se sa tim." Jutro je pametnije od večeri. Sada je znao kako će to sve da se okonča, pobegao bi na drugu stranu, sklonio bi se. Šta da radite? To je... to je život.

O CRTI

- Svi znaju da CRTA nije nikakav objektivni osmatrač, oni su aktivni učesnici obojene revolucije i najveće laži o zvučnom topu, rekao je Vučić.

O debati sa Srdanovićem

- Oni bi hteli pre svega da sam fizički pokojan. Da stvari postavimo vrlo ozbiljno. Vi imate mogućnost da iskažete svoje političke stavove, vi ne želite da ih iskazujete. Odjednom neće da idu na debate, od trenutka teškog poraza na debati na N1. Svi njihovi stavovi su "eh, uh i ih", baš kao što je rekao Milan Knežević. Odgovora nema, ljudima je to jasno - kazao je Vučić, pa nastavio:

- Kada ih pitate bilo šta oko važnih pitanja, posebno oko spoljne politike neće da pruže odgovor, misle time nećemo da se zamerimo nikome. Sada kada moraju da se izjasne, beže od toga. Hubačeve ideje znamo, on je da proteramo sve iz ruske ambasade. Oni beže od debata, jer znaju da u debatama ne mogu da pobede - rekao je Vučić.

Podsetimo, kandidat za premijera Aleksandar Vučić obećao je da će svojom "škodom" obilzati Srbiju u kampanji za parlamentarne izbore 25. oktobra.