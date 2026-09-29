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Putovanja po svetu, predavanja i susreti sa globalnim liderima svakodnevica su Borisa Tadića kako i sam kaže, ali i prilika da lobira za političke promene u Srbiji.

Bivši predsednik priznao je da u razgovorima sa stranim zvaničnicima otvoreno traži podršku za Studentsku listu, ocenjujući da studenti sami nisu uspeli dovoljno da se nametnu na međunarodnoj sceni.

- A ja sam razgovarao i sada, u UN, putujem po svetu konstantno. To je moj život, ja držim predavanja, učestvujem na međunarodnim forumima, srećem globalne lidere i uvek sa njima razgovaram o stanju u Srbiji. ​Dve stvari govorim. ​Prva, da treba dati maksimalnu podršku Studentskoj listi u ovom trenutku, jer je to jedini način da se pobedi ova vlast. Nažalost, studenti nisu dovoljno dobro prodali u međunarodnoj areni svojim glasom i ne znaju svi za njih - poručio je Tadić za blokadersku "Nova S".

Podsetimo, gostujući na istoj televiziji, Boris Tadić rekao je da sebe "vidi" kao budućeg ministra spoljnih poslova" i to uopšte ne krije.

- Studenti nisu dovoljno prodrli u međunarodnu arenu svojim glasom i ne znaju svi za njih. Ja se time bavim celog života i spreman sam sve da učinim u tom smislu. To može da bude moja uloga u narednom periodu - rekao je on.