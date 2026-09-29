TADIĆ SE HVALI KAKO LOBIRA KOD STRANACA ZA BLOKADERE! Već počeo da radi na svom planu - da se vrati kao ministar spoljnih poslova (VIDEO)
- Boris Tadić kaže da na međunarodnim forumima i susretima sa liderima lobira za političke promene u Srbiji.
- Otvoreno traži maksimalnu podršku Studentskoj listi, uz ocenu da je to jedini način da se pobedi vlast-
Putovanja po svetu, predavanja i susreti sa globalnim liderima svakodnevica su Borisa Tadića kako i sam kaže, ali i prilika da lobira za političke promene u Srbiji.
Bivši predsednik priznao je da u razgovorima sa stranim zvaničnicima otvoreno traži podršku za Studentsku listu, ocenjujući da studenti sami nisu uspeli dovoljno da se nametnu na međunarodnoj sceni.
- A ja sam razgovarao i sada, u UN, putujem po svetu konstantno. To je moj život, ja držim predavanja, učestvujem na međunarodnim forumima, srećem globalne lidere i uvek sa njima razgovaram o stanju u Srbiji. Dve stvari govorim. Prva, da treba dati maksimalnu podršku Studentskoj listi u ovom trenutku, jer je to jedini način da se pobedi ova vlast. Nažalost, studenti nisu dovoljno dobro prodali u međunarodnoj areni svojim glasom i ne znaju svi za njih - poručio je Tadić za blokadersku "Nova S".
Podsetimo, gostujući na istoj televiziji, Boris Tadić rekao je da sebe "vidi" kao budućeg ministra spoljnih poslova" i to uopšte ne krije.
- Studenti nisu dovoljno prodrli u međunarodnu arenu svojim glasom i ne znaju svi za njih. Ja se time bavim celog života i spreman sam sve da učinim u tom smislu. To može da bude moja uloga u narednom periodu - rekao je on.
Više o tome pročitajte OVDE