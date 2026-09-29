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Tokom obilaska Vučić je govorio je i o sinoćnjem incidentu sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem.

- Razgovarao sam sinoć sa Aleksandrom Šapićem, on mi je rekao svoju verziju događaja. Ali ja ću da vas podsetim, u Nišu sam, prilikom održavanja Glavnog odbora, kada je donošena odluka da budem prvi na listi, nedavno, nedvosmisleno, dakle jasno, nedvosmisleno sam rekao svima: bežite i sklanjajte se od incidenata.

- Prvo, ja kad god vidim da neko kaže da je žena napadnuta, to je za mene najstrašnije. On kaže da žena nije uopšte bila u svemu tome, već da je bio napadnut od strane njenog supruga. Za mene je važno, bez obzira što sam običan građanin, da su državni organi postupali u skladu sa zakonom. Priveli gospodina Šapića, na njegov zahtev je izvršen i alkotest i narkotest, i on je negativan, i na jedno i na drugo.

- Zadržan je do pola 6 jutros u policiji, bio je ispitivan. Država je uradila svoj posao. Ako mene pitate, ne postoji opravdanje za Aleksandra Šapića za to što je uradio, jer je on morao da se skloni kada ih je video, i zna da su ti ljudi i šta su radili sve protiv njega. Morao je da pređe na drugu stranu ulice. Je l' vi stvarno mislite da se ja plašim ili da mi fizički bilo šta može da uradi Dragomir Anđelković ili Jovo Bakić ili Kokanović ili bilo ko od njih? Je l' stvarno mislite da mi nešto mogu? Ne.

- Mogao bih svu trojicu ovako da nosim, i da vam sad kažem nešto: a zašto to nikada nisam uradio, a zašto nikada nisam pristao da odgovaram na njihove siledžijske poruke? Zato što, odgovoran građanin, ti si na javnoj funkciji, Aleksandre. Ti ne smeš to sebi da dozvoliš. Ja ne pričam ovde o krivično-pravnoj odgovornosti, to će nadležni organi da rade.

- Ti, kao javni funkcioner, ne smeš sebi da dozvoliš da, kad vidiš da te neko provocira, da kad vidiš da neko hoće da uspe, da napravi gužvu, da napravi nešto, da se ne skloniš odatle. Pobegni na drugu stranu ulice. Skloni se na drugu stranu ulice. Uradi šta god hoćeš. Samo ne smeš da učestvuješ u tome. I za to, odgovornost leži isključivo na Aleksandru Šapiću. Što se ovih drugih ljudi tiče: to su radili, to će da rade. I jasno je da je reč o partijskim aktivistima i tako dalje. Kako se zove, ova, Manojlovićeva stranka. Ništa to nije sporno. I nije sporno da je provokacija u pitanju. Ali ti ne smeš na takav način da odgovoriš. I to je ono što sam mu rekao. Tako da, nema šta, krivično-pravno, sad će oni jedni druge da gone.|

- Nadležni organi, tužilaštva, sudovi, neka rade svoj posao, ali je tako nešto apsolutno nedopustivo od strane bilo kojeg javnog funkcionera. Tako nešto ne sme da se dogodi. I uopšte neću da okrećem na temu "a zašto Srdanović i dalje ne odgovara za brojne krivične prijave i napade, i na žene i na muškarce, i nasilje". Ne. Mi moramo od sebe da pođemo. Mi moramo od sebe da pođemo. I ako sam vam rekao sto puta, milion puta mi dođe da kažem: "Ajde bre, više, majke ti, Mile! " I onda: "Ugrizi se za jezik, uštini se gde hoćeš i skloni se odatle. " I samo beži i skloni se, jer pametniji popušta. Nama apsolutni sam protivnik nasilja, to je ono što pokušavaju sve vreme, tu mržnju, to nasilje, oni su uveli u politiku, mi u tome ne smemo da učestvujemo. I zato sam i rekao: Na kome leži odgovornost?

- I nemam nikakav problem sa tim, i to sam prvo rekao njemu. Šta vam je on rekao? "Saglasio se sa tim." Jutro je pametnije od večeri. Sada je znao kako će to sve da se okonča, pobegao bi na drugu stranu, sklonio bi se. Šta da radite? To je... to je život, zaključio je Vučić.