"NISU NIKAKAV OBJEKTIVNI POSMATRAČ" Vučić o CRTI: Oni su aktivni učesnici obojene revolucije, obuka i učesnici u priči o izmišljenom zvučnom topu
- Vučić je u uključenju uživo poručio da će vlast učiniti sve da zaštiti izbornu volju građana i da prizna poraz ako izgubi
- Vučić je rekao da CRTA da nije objektivan posmatrač, već aktivni učesnik obojene revolucije i priče o izmišljenom zvučnom topu
Aleksandar Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, uključio se uživo u program Informera, gde je govorio o predstojećim izborima i poručio da će, kako je naveo, biti učinjeno sve kako bi se zaštitila izborna volja građana. Tom prilikom osvrnuo se i na rad organizacije CRTA, iznoseći više optužbi na njen račun.
- Dosta je bilo toga kako će neko da izlazi ovde ili onde. Mi ćemo biti spremni da zaštitimo biračku volju. Priznaćemo izborni poraz, ali nećemo dozvoliti da neko krade džakove i listiće. Mi smo uvereni u našu pobedu i želimo da to pokažemo. Samo želimo da ta izborna volja bude sačuvana, rekao je Vučić i dodao:
- Svi znaju da CRTA nije nikakav objektivni posmatrač, da je pod palicom zapadnih službi. Oni su aktivni učesnici obojene revolucije, obuka i učesnici u priči o izmišljenom zvučnom topu.