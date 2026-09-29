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Aleksandar Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, uključio se uživo u program Informera, gde je govorio o predstojećim izborima i poručio da će, kako je naveo, biti učinjeno sve kako bi se zaštitila izborna volja građana. Tom prilikom osvrnuo se i na rad organizacije CRTA, iznoseći više optužbi na njen račun.

- Dosta je bilo toga kako će neko da izlazi ovde ili onde. Mi ćemo biti spremni da zaštitimo biračku volju. Priznaćemo izborni poraz, ali nećemo dozvoliti da neko krade džakove i listiće. Mi smo uvereni u našu pobedu i želimo da to pokažemo. Samo želimo da ta izborna volja bude sačuvana, rekao je Vučić i dodao:

- Svi znaju da CRTA nije nikakav objektivni posmatrač, da je pod palicom zapadnih službi. Oni su aktivni učesnici obojene revolucije, obuka i učesnici u priči o izmišljenom zvučnom topu.

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