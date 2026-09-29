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- Srdanović kaže da sam politički pokojnik. Nisam siguran da svi ljudi tako misle…P.S. Nego, što bežite od debate? Pokojnici ne mogu da vam naude, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", koji i danas u svojoj "škodi" obilazi istok Srbije i razgovara sa narodom koji je izlazio iz automobila i kamiona da ga pozdravi i zagrli, trubeći mu!

Foto: screenshot IG/avucic

- Zdravo, Vule!, Legendo, nizali su se uzvici iz kamiona i vozila kojim su ga ljudi pozdravljali a mnogi su izlazili i da mu stegnu ruku i zagrle.

- Mora da me zna 100 posto čim me pozdravlja sa zdravo Vule, rekao je i dodao neverovatnu činjenicu da su pisali Faridu Zakariji da se žale što sam gostovao na CNN, a rekli su mi da je to bio jedan od najgledanijih segmenta tog dana.

- Da me oterate iz naroda ne možete, gubio, pobeđivao, ja ću da učestvujem, dodao je.

- Ja ću da učestvujem i da se borim. Uvek da priznam volju naroda. Govoriću slobodnije, jer me više ne vizuje predsednička funkcija - kazao je Vučić.

- E, ovde ugrožavamo saobraćaj. Ovde će svi ljudi neki da stanu da pozdrave, neki da kažu nešto drugo, ali baš kao nasred puta da smo stali.

- Što bi rekli, kaže jedan juče: "Pa nije predsednik", a kaže mu jedna starija žena: "E ti će mi kažeš ko mi je predsednik ako on nije! "

O debati sa Srdanovićem

- Oni bi hteli pre svega da sam fizički pokojan. Da stvari postavimo vrlo ozbiljno. Vi imate mogućnost da iskažete svoje političke stavove, vi ne želite da ih iskazujete. Odjednom neće da idu na debate, od trenutka teškog poraza na debati na N1. Svi njihovi stavovi su "eh, uh i ih", baš kao što je rekao Milan Knežević. Odgovora nema, ljudima je to jasno - kazao je Vučić, pa nastavio:

- Kada ih pitate bilo šta oko važnih pitanja, posebno oko spoljne politike neće da pruže odgovor, misle time nećemo da se zamerimo nikome. Sada kada moraju da se izjasne, beže od toga. Hubačeve ideje znamo, on je da proteramo sve iz ruske ambasade. Oni beže od debata, jer znaju da u debatama ne mogu da pobede - rekao je Vučić.

Podsetimo, kandidat za premijera Aleksandar Vučić obećao je da će svojom "škodom" obilzati Srbiju u kampanji za parlamentarne izbore 25. oktobra.