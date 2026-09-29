TREĆE TUŽILAŠTVO OTKRIVA ISTINU O ŠAPIĆEVOM INCIDENTU: Tatjana Mićić odbila da dostavi povrede, isključila telefon i nece da sarađuje s tužiocem
- Tužilaštvo navodi da su Tatjana Mićić i njen suprug zadobili lake telesne povrede nakon incidenta sa Aleksandrom Šapićem na Novom Beogradu.
- Prema saopštenju, oštećeni nisu odgovarali na pozive niti dostavili medicinsku dokumentaciju, pa je Šapić pušten iz policije po isteku zakonskog roka.
- Tužilaštvo poručuje da odluke donosi isključivo na osnovu zakona, dokaza i utvrđenih činjenica.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je dana 28.09.2026. godine, u večernjim časovima dežurni javni tužilac obavešten da su Tatjana Mićić, odbornica stranke “Кreni promeni” i njen suprug fizički napadnuti od strane gradonačelnika grada Beograda, Aleksandra Šapića, nakon čega je tužilac dao nalog da se obavi razgovor sa svim učesnicima događaja, da se oštećeni upute u zdravstvenu ustanovu radi obavljanja lekarskih pregleda, te da se o svemu tužilac obaveštava radi kvalifikacije krivičnog dela, dok je osumnjičeni od strane PS Novi Beograd sproveden u policijsku stanicu, gde je obavljeno testiranje na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u krvi i ustanovljeno da ne postoji prisustvo istih, te je zadržan do završetka lekarskog pregleda oštećenih.
Oštećenima konstatovane lake telesne povrede
Nadalje, dežurni javni tužilac je obavešten da su oštećeni pregledani u Urgentnom centru, da su im konstatovane lake telesne povrede, nakon čega je Tatjana Mićić zbog povreda u predelu glave upućena na pregled kod maksilofacijalnog hirurga radi utvrđivanja stepena povreda.
Oštećeni se nisu odazivali na pozive
Tužilaštvo naglašava da je od trenutka obaveštavanja o navedenom događaju od strane policije odmah naložilo prikupljanje svih informacija radi utvrđivanja činjenica, kao i da je tokom čitave noći, od trenutka prijave događaja, tužilac u koordinaciji sa policijskim službenicima, te je policija po nalogu tužioca sve vreme pratila preglede oštećenih da bi, po saznanjima tužilaštva nakon upućivanja kod maksilofacijanog hirurga, oštećena napustila Urgentni centar, a po saznanjima policije nije ni otišla kod maksiofacijalnog hirurga.
Zbog ozbiljnosti događaja, po nalogu tužioca policijski službenici su u više navrata telefonskim putem pokušali da stupe u kontakt sa oštećenima radi davanja izjava i dostavljanja medicinske dokumentacije, na koje pozive se oštećeni nisu javljali, te je tužilac otišao korak dalje i uputio policijske službenike na adresu oštećene radi dobijanja informacija o stepenu povreda, ali isti nisu pronađeni. Usled proteka zakonskog vremena, a kako su iscrpljeni svi zakonom predviđeni mehanizmi, Aleksandar Šapić je pušten iz prostorija policijske stanice i protiv istog će nakon utvrđivanja činjeničnog stanja biti preduzimane dalje predistražne radnje.
Tužilaštvo: Odluke se donose isključivo na osnovu zakona i dokaza
Uzimajući u obzir sve navedeno, apelujemo na javnost kao i na svakog učesnika u ovom i svim budućim događajima da razumeju ulogu institucije javnog tužioca i ovlašćenja kojima ono raspolaže.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a po njihovom nalogu i pripadnici MUP-a, su tokom sinoćnjeg događaja preduzeli sve mere iz njihove nadležnosti radi utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja.
Tužilaštvo svoja ovlašćenja vrši isključivo u skladu sa zakonom i u interesu građana, ali efikasna zaštita njihovih prava podrazumeva i saradnju sa nadležnim organima. Bez dostupnosti oštećenih, njihovih izjava i potrebne dokumentacije, mogućnost tužilaštva da potpuno utvrdi činjenično stanje objektivno je ograničena. Do momenta izdavanja ovog saopštenja saradnja oštećenih sa tužilaštvom je u potpunosti izostala.
Javno tužilaštvo svoje odluke donosi samostalno, isključivo na osnovu zakona, dokaza i utvrđenih činjenica. Svaki oblik pritiska na javnog tužioca, pokušaj usmeravanja njegovog postupanja ili stvaranja očekivanja da odluka mora biti doneta na određeni način, neprihvatljiv je i ne može niti sme uticati na postupanje tužilaštva. Nezavisnost i samostalnost u donošenju odluka predstavljaju osnovni preduslov zakonitog i nepristrasnog rada javnog tužilaštva.