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Slobodan Georgiev, urednik i news direktor televizije Nova, opet je ispao glup u društvu, jer je pokazao elementarno nepoznavanje političkih procesa i zakonskih okvira u radu najvažnijih institucija u državi.

Poseban nivo javnog blama je što mu je kratku ali efektnu lekciju pred svima održao lider pokreta slobodnih građana Pavle Grbović.

Georgiev je na Iksu pokušao da ispadne pametan tvrdnjom da Srbija zapravo nema vlast.

- Ako Srbija nema skupštinu kako ima predsednika skupštine? Dakle nema skupštine nema predsednika ako nema predsednika skupštine onda nema ni vd predsednika Republike tako da Ana Brnabić je obična građanka... Sve drugo je pravna gimnastika koja je nastavak rušenja institucija - napisao je Georgiev na Iksu.

Problem u ovome je što se Georgiev okliznuo već na prvom koraku, te je dobrano zalutao do svog "genijalnog" zaključka.

Georgievu se javio Grbović i otvorio mu oči.

- Srbija ima Skupštinu - napisao je kratko Grbović, ali Georgiev se nije zaustavio i dobio je šta je i tražio.

- Ima? Skupština nije raspuštena - pitao se Georgiev.

- Jeste, ali do konstituisanja novog saziva može da obavlja neodložne poslove ili da postupa u slučaju vanrednog ili ratnog stanja. Nešto poput Vlade u tehničkom mandatu. Nemoguće je da postoji vakuum u kom institucije, makar formalno, ne postoje - podučio je Grbović novinarsku neznalicu Georgieva.

Georgiev je pokazao kako iza njegovog samopouzdanja, arogancije i pametovanja po društvenim mrežama zapravo stoji jedno veliko neznanje.