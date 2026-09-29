- Mi se u Demostatu bavimo hipokrizijom u jednom društvu, a ogromna je količina hipokrizije. Prvo, često se govori da je Vućićeva podrška samo onih koji su u šatorskom naselju, znači zanemaruje se ta njegova tiha podrška. Ako vam neko sad kaže na ulici studenti nemaju program, taj je uglavnom za Vučića. Ako ne kažu naglas, to ne znači da kući u četiri zida ne gledaju Vučičeve televizije i ne navijaju za njih - kazao je Panović za blokadersku "N1" i dodao da misli, da ljudi ne razmeju javno mnjenje.