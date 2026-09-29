"I TIHA VEĆINA JE ZA VUČIĆA, GRAĐANI BI MU DALI I DOŽIVOTNI PREDSEDNIČKI MANDAT" Zoran Panović razbio sve iluzije blokadera (VIDEO)
Programski direktor "Demostata" i nekadašnji glavni urednik blokaderskog lista Danas Zoran Panović izjavio je, govoreći o podršci koju uživa među građanima Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", da postoji i tiha većina koja ga podržava.
- Mi se u Demostatu bavimo hipokrizijom u jednom društvu, a ogromna je količina hipokrizije. Prvo, često se govori da je Vućićeva podrška samo onih koji su u šatorskom naselju, znači zanemaruje se ta njegova tiha podrška. Ako vam neko sad kaže na ulici studenti nemaju program, taj je uglavnom za Vučića. Ako ne kažu naglas, to ne znači da kući u četiri zida ne gledaju Vučičeve televizije i ne navijaju za njih - kazao je Panović za blokadersku "N1" i dodao da misli, da ljudi ne razmeju javno mnjenje.
- Većina Vučićevih pristalica, kada bi neko predložio da se promeni Ustav i da se on izabere za predsednika sa neograničenim mandatom, rekli bi okej, nemamo problem sa tim.