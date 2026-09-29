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Pred Srbijom je period u kojem se politička borba nastavlja, ali se sa njom otvaraju i pitanja koja bi mogla da obeleže samu izbornu noć - od prihvatanja rezultata do mogućih bezbednosnih izazova.

Predsednik u ostavci Aleksandar Vučić više nije na mestu predsednika Republike. Dužnost je, nakon ostavke, preuzela predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja će kao vršilac funkcije predvoditi državu do izbora novog predsednika.

Ovu temu za emisiju "Redakcija" komentarisali su Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS i predsednik opštine Stari grad i Dragoslav Ljubičanović, advokat.

- Pa, znate šta, u borbi za Srbiju nema mesta za pauzu, nema mesta za odmor, nema stajanja. Tako da predsednika Aleksandra Vučića, da kažemo, uvek ćemo zvati predsednikom, s obzirom na to da je bio na toj poziciji. Svakako, smatram da je on najbolji kandidat za premijera koga Srbija trenutno ima, ne samo kada je reč o listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", već i kada pogledamo sve ostale kandidate koji se nalaze na listama. Mi zapravo možemo da vidimo jedan ozbiljan deficit političkih ideja kod blokadera i kod ljudi koji sebe vole da nazivaju nekakvom studentskom listom, a zapravo tu studenata nema - rekao je Marjanović.

Foto: Kurir Televizija

"Ne smemo da stanemo"

Osvrnuo se na infrastrukturne projekte i ono što smatra važnim za njihov nastavak.

- Tako da sam siguran da će Aleksandar Vučić i lista "Ujedinjena Srbija" ostvariti dobar rezultat koji će garantovati da možemo da imamo kontinuitet vlasti i da nastavimo sve važne infrastrukturne projekte koji su pokrenuti širom Srbije. Moram da napomenem da je 686 kilometara autoputa izgrađeno u prethodnom periodu, upravo zahvaljujući politici predsednika Vučića. Mi sada ne smemo da stanemo, jer se trenutno grade novi projekti. Manje je uređeno u vreme Tita, Slobe i cele te ekipe iz DOS-a koja se izređala i upropastila državu od 2000. do 2012. godine. I zašto je važno da pomenemo i njih? Zato što smo zapravo od Mila Lompara, koji je sklonjen sa te blokaderske liste, saznali da iza te liste stoje Bojan Pajtić, Demokratska stranka i brojni funkcioneri koji su nekada bili na vlasti - naveo je.

Ljubičanović se nadovezao na povezanost kandidata i način na koji, prema njegovim rečima, nastupaju u kampanji.

- Danas politika podrazumeva marketing, marketing i još marketinga. Problem je što se ta opcija isključivo bazira na marketingu. Kada kažem marketingu, mislim na utisak koji treba da se stvori u javnosti. Negde sam već primetio da je jedini kohezivni faktor cele liste zapravo marketing. Ti ljudi se ne poznaju međusobno, nemaju zajedničke ideje, nemaju zajedničku platformu, nemaju zajedničku politiku. Štaviše, među sobom su prilično zavađeni, oni koji se poznaju. Jedino što ih okuplja jeste određeni marketing za politički nastup. A svodi se ideja samo na: "Mi smo protiv Vučića". To je, prosto, takođe politika. Nije ništa sporno, legitimno je to kandidovati, ali onda recite: nemamo nikakvu ideju ko će biti premijer, nemamo ideju ko će biti ministri, nemamo ideju šta je program za sutra - kaže Ljubičanović.

Dragoslav Ljubičanović Foto: Kurir Televizija

- Ovo što se naziva planom, odnosno planom od 11 tačaka, vidi se da je rađeno uz pomoć veštačke inteligencije na osnovu zadatih teza - šta mali Perica zamišlja u politici. Mogu da se osvrnem i na ono što su kolege ponudile u pravnoj oblasti. To su, po mom mišljenju, takve besmislice. Kaže se: "Provereni kadrovi u policiji". Znate šta to znači? "Provereni kadrovi u pravosuđu". Znate šta to znači? To znači da će oni da vrate politiku u policiju i da će da vrate politiku u pravosuđe. Ko je taj koji će da arbitrira ko je provereni kadar, a ko nije? To implicitno znači: mi vam garantujemo da će politika da se vrati u sve sfere. Ali onda postavite pitanje: ko su ti provereni kadrovi? Ko će da vrši te provere? Vi ne znate. Ti ljudi koji su na toj listi ne znaju koga treba sutra da podrže za premijera, ne znaju koga treba da podrže za Vladu, ne znaju koga treba da podrže za predsedničkog kandidata. Apsolutno se ništa ne zna, ali se ide sa jednom porukom: "Mi čuvamo Ustav". Pazite koja je to floskula. Od koga vi čuvate Ustav? Ne čuva se Ustav tako što opravdavate nasilje, tako što palite... Pazite, oni će reći: "Pa niko od kandidata nije palio" i tako dalje. Da, ali je to rađeno u ime tog pokreta. I niko od tih ljudi nije osudio i rekao: "Ljudi, nemojte to". Nisu spuštali strasti. Nisu rekli: "Ljudi, hajde da se ne mrzimo, hajde da se ne tučemo među sobom" - za Kurir televiziju, rekao je Ljubičanović.

03:05 "VIDI SE DA IM JE PLAN OD 11 TAČAKA RADILA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA": Marjanović i Ljubičanović za Kurir televiziju o studentskoj listi i njenim kandidatima Izvor: Kurir televizija

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