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Iza navodne "zabrinutosti za zdravstvo" i lažnih suza nad sudbinom lekara, na sramotnom drugom mestu blokaderske liste osvanulo je ime prepuno ličnih frustracija i nerealizovanih ambicija: Кatarina Stanković! Doktorka koja se u medijima prodaje kao "nezavisni stručnjak", zapravo je klasičan primer ožalošćenog kadra koji je pozeleneo od besa onog trenutka kada je ostao bez željene rukovodilačke funkcije!

Istina je kristalno jasna: Stankovićeva je godinama koristila sve moguće državne privilegije, resurse Instituta za majku i dete i putovala po skupocenim seminarima u Gracu, Salcburgu i Luksemburgu. Međutim, kada su kolege u matičnoj kući prozrele njene namere i odbile da je postave za načelnika službe, usledio je pravi slom!

Preko noći je postala "antisistemski borac" i otrčala među blokadere da preko ulice i politikantskih manipulacija iznudi ono što stručnošću i podrškom kolektiva nije mogla da dobije.

O kakvoj se nadmenoj elitistkinji radi, najbolje svedoče njeni nastupi u kojima bezobrazno traži privilegije isključivo za "lekarsku kastu", dok hiljade medicinskih sestara, tehničara i pratećeg osoblja za nju uopšte i ne postoje! Dok sestre i tehničari danonoćno iznose najteži teret u bolnicama, Stankovićeva sa visine potcenjuje njihov trud, tretirajući ih kao građane drugog reda.

Svesna da među kolegama nema podršku, bestidno se sakrila iza blokadera, koristeći ih kao živi štit za sopstveno uhlebljenje i ambicije u Lekarskoj komori.