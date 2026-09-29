"SRPSKI NAROD NA KIM OČEKUJE DA UNMIK REAGUJE" Petković ukazao Dueu na hapšenja Srba po etničkom ključu i zastrašivanje naroda u Zubinom Potoku
- Petar Petković je u razgovoru sa Peterom Dueom zatražio da UNMIK odlučnije reaguje na etnički motivisane incidente i ugrožavanje prava Srba na Kosovu i Metohiji
- Posebno je ukazao na politički motivisana hapšenja Srba, među njima devetoro meštana Zubinog Potoka i dodao da se ljudi privode bez dokaza i po etničkom ključu
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN i šefom Misije UN na KiM (UNMIK) Peterom Dueom kojem je preneo da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine.
U tom kontekstu, Petković je posebno podvukao politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini, među kojima je i devetoro srpskih domaćina iz Zubinog Potoka, ističući da se našem narodu u svim tim procesima krši pretpostavka nevinosti, uskraćuje pravo na efikasnu odbranu i koji se privode po etničkom ključu, bez jasnih dokaza ili krivice, s jedinim ciljem zastrašivanja i proterivanja našeg naroda.
Nedopustivo je da u brojnim pitanjima u kojima se krše prava Srba, međunarodna zajednica ostaje nema i bez adekvatnog angažmana u njihovoj zaštiti, istakao je direktor Kancelarije za KiM.
Svom sagovorniku, Petković je ukazao i na sve opstrukcije Prištine kada je reč o dijalogu koji se vodi u Briselu i da režim Aljbina Kurtija jednostranim, protivpravnim i eskalatornim potezima ruši sve do sada postignute tekovine pregovora, odbijajući istovremeno da 13 godina formira Zajednicu srpskih opština.
On je podsetio da je upravo Aleksandar Vučić nedavno u svom govoru tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ukazao na politiku dvostrukih aršina međunarodne zajednice prema srpskom narodu na KiM, zalažući se i na tom i na svakom drugom mestu za veća prava i snažniju i odlučniju zaštitu našeg naroda na Kosovu i Metohiji uz puno poštovanje Rezolucije 1244 SBUN.