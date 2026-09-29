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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN i šefom Misije UN na KiM (UNMIK) Peterom Dueom kojem je preneo da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine.

U tom kontekstu, Petković je posebno podvukao politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini, među kojima je i devetoro srpskih domaćina iz Zubinog Potoka, ističući da se našem narodu u svim tim procesima krši pretpostavka nevinosti, uskraćuje pravo na efikasnu odbranu i koji se privode po etničkom ključu, bez jasnih dokaza ili krivice, s jedinim ciljem zastrašivanja i proterivanja našeg naroda.

Nedopustivo je da u brojnim pitanjima u kojima se krše prava Srba, međunarodna zajednica ostaje nema i bez adekvatnog angažmana u njihovoj zaštiti, istakao je direktor Kancelarije za KiM.

Foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Svom sagovorniku, Petković je ukazao i na sve opstrukcije Prištine kada je reč o dijalogu koji se vodi u Briselu i da režim Aljbina Kurtija jednostranim, protivpravnim i eskalatornim potezima ruši sve do sada postignute tekovine pregovora, odbijajući istovremeno da 13 godina formira Zajednicu srpskih opština.