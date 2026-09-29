Naša kuca Crni, koja “nadgleda” radove na Ekspo kampu, nedavno je dobila štence, kojima tek treba da damo imena.
Politika
MALI OBIŠAO EXPO, ALI OVOG PUTA NA GRADILIŠTE PONEO JOŠ NEŠTO Naša kuca Crni, koja “nadgleda” radove, nedavno je dobila štence i tek treba da dobiju imena VIDEO
Slušaj vest
- Naša kuca Crni, koja “nadgleda” radove na Ekspo kampu, nedavno je dobila štence, kojima tek treba da damo imena. Naravno da sam, između sastanaka, morao sa njima malo da se poigram. Ovde ih svi zajedno čuvamo i hranimo, poručio je Siniša Mali, ministar u tehničkom mandatu posle obilaska radova na EXPO gradilištu.
Mali je nedavno posetio i Prihvatilište za pse u Resniku u kom je trenutno oko 950 pasa pa sam sebe upitao kako da ne usvoji barem jedno a ima već tri psa, činčilu i zeca Šargarepicu.
Kurir.rs
Reaguj
23