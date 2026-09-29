- Naša kuca Crni, koja “nadgleda” radove na Ekspo kampu, nedavno je dobila štence, kojima tek treba da damo imena. Naravno da sam, između sastanaka, morao sa njima malo da se poigram. Ovde ih svi zajedno čuvamo i hranimo, poručio je Siniša Mali, ministar u tehničkom mandatu posle obilaska radova na EXPO gradilištu.