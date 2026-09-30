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Dok se u javnosti blokaderi predstavljaju kao borci za "ideje, demokratiju i prava" iza kulisa blokadera odvija se ozbiljan i izuzetno profitabilan biznis! Sudeći po snimku koji se širi društvenim mrežama, oni su razvili ozbiljan profit na račun protesta ili pak, neko drugi.

Dok pozivaju na blokade i proteste širom zemlje, istovremeno zarađuju ogromne sume novca na preprodaji opreme koju koriste. I nije u pitanju mala zarada - kako sami priznaju na snimku koji možete čuti, majice koje su nabavljali za svega 300 dinara prodavali su za čak 2.000 dinara, čime su po samo jednoj majici strpali u džep čak 1.700 dinara čiste zarade. A jedna od studentkinja koja govori u snimku i sama pita: Gde će te pare da idu?

- Činjenica je da se na majice, dukseve i te stvari najviše daju pare. Mi smo majice nabavljali za 300 dinara, prodavali po 2000, mi smo puni para. Ali, mislim, na ovaj način...nema teorije. Ja samo kažem na koji način, gde će te pare da idu - kazala je u audio snimku jedna studentkinja blokaderka.

Ostaje otvoreno pitanje: gde je zapravo otišao sav taj novac i u čijim džepovima je završio profit?

Ovo nije prvi put da se blokaderi povezuju sa ozbiljnim sumnjama, mutnim radnjama i netransparentnim tokovima novca. Podsetimo, javnost je više puta bila u prilici da vidi da su na pojedinim fakultetima, posebno na Filozofskom fakultetu nakon smrti studenktinje, pronađena čitava skladišta opreme - od velikih količina pirotehničkih sredstava, baklji i vojne opereme, pa sve do raznozranih rekvizita za koje niko nikada iz redova blokadera nije dao odgovor šta rade tu i ko im je to obezbedio.

Takođe, javnost do danas nije dobila nikakav odgovor na pitanje odakle i od koga su stizale ogromne količine hrane, odeće, pića i svih mogućih potrepština za svakodnevni život kojima su fakulteti bili preplavljeni tokom blokada.

Iako su se u javnosti hvalili da je sve to "spontana podrška građana", nikada nisu položili račune niti pokazali evidenciju ko je zapravo finansirao i dopremao toliki obim opreme i namirnica.