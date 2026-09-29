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Kandidat za premijera Aleksandar Vučić i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obišao je radove na putu Brestovac-Selište kod Bora.

Poručio je da će učestvovati u kampanji i da će se boriti, bez obzira da li gubi ili pobeđuje na izborima. Komentarisao je i kampanju blokadera, ističući da bi oni hteli da je pokojan. Ukazuje da imaju mogućnost da iskažu svoje političke stavove, između ostalog i kroz televizijsku debatu, ali da oni ne žele da ih iskažu. Dodao je da odjednom neće da idu na debate, od trenutka teškog poraza na debati na N1.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Puls Srbije" bili su dr Nada Macura, Nenad Uzelac, politički analitičar i Gordana Čomić, političarka.

- Pred nama su za koju nedelju ne izbori, nego anketa. Anketa o tome koliko ima ljudi u Srbiji koji ne podnose vlast. Evo, imamo očima da ih vidimo. To nisu izbori. Izbori su nešto drugo. Oni su ideologije, pa šta će biti u ponedeljak posle izbora, kažu ovi, kažu oni. Mi sada imamo fokus na to da su velika očekivanja grupe koja inače ne podnosi vlast. Nema razloga da je podnosiš, ali oni je ne podnose i žele da ih bude što više. Imate i grupu ljudi koja ne samo da podržava vlast, nego im se sviđa to što rade. Imate jedan kontekst koji je vrlo redak, a to je da su ljudi koji ne podnose vlast, raznim previdima i greškama, premestili upravljanje očekivanjima ljudi iz dana posle izbora u predizborne dane. To je strašno težak posao: da dižu sigurnost izlaska svoje podrške i da upravljaju njihovim očekivanjima - rekla je Čomić.

Gordana Čomić Foto: Kurir Televizija

"Nema dobrog nasilja"

Ukazala je na odgovornost svih aktera i poručila da se nasilje ne može opravdavati u zavisnosti od toga ko ga čini.

- Ovo čemu danas svedočimo jeste izborni događaj, odnosno taj anketni događaj, i nedopustivo je, bilo u izbornoj kampanji ili van nje. Ono što bi bilo dobro da bude ishod jeste da razumemo da nema dobrog nasilja. Nije nasilje dobro kada ga radimo mi, a zlo kada ga rade oni. Nema dobrog nasilja. Nasilje se bira. A ako ne umete da komunicirate sa strahom u ljudima, koji je izvor nasilja, onda se sklonite. Pogotovo u izbornoj kampanji, to se ne sme raditi. Uz sva izvinjenja i objašnjenja, policiju i tužilaštvo, šta god to bilo - objasnila je.

Macura se osvrnula na način na koji se pojedini politički akteri predstavljaju u javnosti, posebno na društvenim mrežama.

- Ono što mogu da kažem jeste da osuđujem svaku vrstu nasilja, bilo da je to fizičko nasilje, nasilje u prostoru ili nasilje na elektronskim medijima. Toliko toga ima ružnog. Ja sam juče dosta vremena provela ispravljajući jednu fotografiju koja je napravljena fotomontažom. Ipak, da vam kažem, i kandidati sa jedne i sa druge strane treba da budu prikazani u nekom realnom stanju, a ne da im se dodaju neke boje ili kojekakve neprimerene radnje na toj fotografiji. Fotografija nije važna. Nije samo moja fotografija, nego je dosta fotografija upravo proizašlo iz našeg slogana "Ja sam ćacika", i to je nekako uvredilo, očigledno, drugu stranu - kaže Macura.

Foto: Kurir Televizija

- Ne znam iz kog razloga, jer je "ćacika" odavno, kao simbol neke pobede, bio u Pionirskom parku. Svesni ste bili da su tu bili mladi ljudi, oni koji su bili željni da uče, studenti koji su završavali tu, upravo tu boraveći u Pionirskom parku. Čak je jedan završio, čini mi se, tu negde pri kraju, Tehnički fakultet u Novom Sadu, a drugi medicinu, Miloš Pavlović. Tako da mogu da pozdravim njihovu borbu, da tako kažem, za učenje. Ni za šta drugo, nego samo za učenje, da steknu svoj obrazac i da ga pokažu drugima - rekla je.

Uzelac se nadovezao na odgovornost svih aktera i ono što, kako je naveo, dodatno podiže tenzije.

- Gospođa Čomić je rekla: "Percepcija je važna u politici", i to je stvarno tako. Šta god da se desilo, taj čin se desio. Dakle, tu prosto nema opravdanja, ne treba padati na provokacije. I sada, ne želim da ovo zvuči kao relativizacija, uopšte nije. Samo želim da ukažem da i druga strana ima problem, kao što su ovde ostali gosti ukazivali. Dakle, na primer, kada uđete na Fejsbuk ili Instagram stranicu pokreta "Kreni-promeni", vi ćete videti mnogo dehumanizacije, mnogo kultur-rasizma, gde dele ljude, gde dele građane na ljude i nacije, gde govore o deratizaciji i tako dalje. Dakle, sve strane treba da se uzdrže. Da li je gospodin Šapić bio isprovociran ili nije, šta god da se tu desilo, nije to smelo da se dogodi i to treba osuditi - naveo je Uzelac.

Nenad Uzelac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče ovih napada iz Hrvatske, to je standardna stvar već duže vreme i to se sada radikalizuje iz razloga što Hrvatskoj smeta ekonomski, pre svega, a onda i vojni napredak Srbije. Dakle, Hrvatska je sebi dala neku licencu da bude najjača u zapadnom delu Zapadnog Balkana i oni će biti u tim napadima sve jači. Što se tiče gospodina Margetića, ja bih samo podsetio da je on čovek koji je govorio o Sarajevu Safariju, a da je u Italiji ta priča pala, da se zasnivala na fikciji, na nekim filmovima, i da je predsednik Vučić dobio na sudu, ja mislim, Špigl, nisam sada siguran, ali jedan nemački medij koji više ne sme da objavljuje o tim stvarima. Dakle, Margetić je čovek koji prosto širi laži prema predsedniku Vučiću, na koje se lepi opozicija ovde. Tako da to nije ništa čudno. Ja mislim da će toga sve više biti i, kada predsednik Vučić, ako, daj Bože, pobedi i na ovim izborima, da će se to prosto nastaviti još jače, kako se Srbija bude razvijala i razvijala - za emisiju "Puls Srbije", zaključio je Uzelac.

01:42 "PODRŽAVAJU ONU OPCIJU KOJA ĆE DOVESTI DO POLITIČKE KRIZE" Gosti emisije "Puls Srbije" analizirali izbornu trku, Vučićevu kampanju i bojkot debata Izvor: Kurir televizija

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