Ljudi koji, poput Dejana, imaju sposobnost da stvaraju, su ona prava Srbija, poručio je Vučić.
Politika
"ZORANE... VOLI DA SE MAZI..." Vučić se raznežio, otišao kod Dejana i njegove familije pa uživao u neobičnom susretu (VIDEO)
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- Veoma sam srećan što sam danas posetio Dejana Stojanovića i njegovu porodicu. Ljudi koji, poput Dejana, imaju sposobnost da stvaraju, su ona prava Srbija, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Vučić je uživao u neobičnom susretu.
- Voli da se mazi?, upitao je.
- I previše!
Vučić sa konjem po imenu Zoro Foto: screenshot IG/avucic
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- Konj Zoro, kojeg sam ja, iz meni nepoznatog razloga, prekrstio u Zorana, odgovornost je Dejanove ćerke Nikoline i doneo mi je posebnu radost, rekao je on.
Konj pripada Dejanovoj ćerki, kupljen je prošle godine i velika je maza.
Kurir.rs
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