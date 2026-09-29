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- Veoma sam srećan što sam danas posetio Dejana Stojanovića i njegovu porodicu. Ljudi koji, poput Dejana, imaju sposobnost da stvaraju, su ona prava Srbija, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Vučić je uživao u neobičnom susretu.

- Voli da se mazi?, upitao je.

- I previše!

Vučić sa konjem po imenu Zoro Foto: screenshot IG/avucic

- Konj Zoro, kojeg sam ja, iz meni nepoznatog razloga, prekrstio u Zorana, odgovornost je Dejanove ćerke Nikoline i doneo mi je posebnu radost, rekao je on.

Konj pripada Dejanovoj ćerki, kupljen je prošle godine i velika je maza.

Kurir.rs

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