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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da skandalozni i sramni napadi na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, koji dolaze od strane osvedočenih mrzitelja Srbije poput Domagoja Margetića i Dina Hubanića, predstavljaju vrhunac političkog beznađa i najprizemnijeg lešinarenja.

- Kada politički protivnici i njihovi regionalni sponzori ostanu bez ikakvih argumenata, programa i rezultata, jedino što im preostaje jeste udaranje na roditelje i porodicu, čime su po ko zna koji put prešli sve granice ljudskosti i pristojnosti. Činjenica da ovakve brutalne uvrede dolaze upravo od onih koji otvoreno podržavaju blokaderske i takozvane studentske liste jasno ogoljuje spregu i zajednički cilj -destabilizaciju Srbije po svaku cenu. Međutim, oni moraju da znaju da meta ovih napada nije samo Aleksandar Vučić, već nezavisna, jaka i napredna Srbija koja ne pristaje na ucene - poručio je Vučević na Iksu i dodao:

- Na svaku njihovu mržnju, uvrede i provokacije, odgovor Srpske napredne stranke i građana Srbije biće još veća borba za nove puteve, bolnice, veće plate i sigurnu budućnost naše zemlje.

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