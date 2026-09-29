- Kada politički protivnici i njihovi regionalni sponzori ostanu bez ikakvih argumenata, programa i rezultata, jedino što im preostaje jeste udaranje na roditelje i porodicu, čime su po ko zna koji put prešli sve granice ljudskosti i pristojnosti. Činjenica da ovakve brutalne uvrede dolaze upravo od onih koji otvoreno podržavaju blokaderske i takozvane studentske liste jasno ogoljuje spregu i zajednički cilj -destabilizaciju Srbije po svaku cenu. Međutim, oni moraju da znaju da meta ovih napada nije samo Aleksandar Vučić, već nezavisna, jaka i napredna Srbija koja ne pristaje na ucene - poručio je Vučević na Iksu i dodao: