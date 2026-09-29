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Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić danas su obišli radove na adaptaciji i modernizaciji Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu, koja bi trebalo da bude završena do maja 2027. godine, do EXPO 2027.

Oni su obišli radove na zgradi muzeja, kao i gradilište na kome se grade tri nova hangara za muzej. Mali je istakao da se završetak adaptacije očekuje do maja sledeće godine.

Vazduhoplovni muzej, koji je osnovan 1957. godine naredne godine slavi 70 godina postojanja, i da je cilj radova da mu se vrati nekadašnji sjaj. Muzej koji se nalazi na trenutnoj lokaciji kod Beogradskoj aerodroma u Surčinu od 1989. godine zatvoren je od 2022. godine, a kako je istakao Mali, projekat je urađen i sada su radovi uveliko u toku.

- Imamo oko 200-220 radnika koji rade dan i noć na rekonstrukciji ovog muzeja kako bi ga završili do maja naredne godine", rekao je on.

Mali je naveo da je cilj da muzej bude potpuno obnovljen do početka specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Grade se 3 potpuno nova hangara

Mali je naveo da se glavni hangar muzeja potpuno rekonstruiše i spolja i iznutra i da se grade tri potpuno nova hangara.

"Iza se grade potpuno tri nova hangara, gde će biti nova postavka, gde će biti radionica za restauraciju, gde će biti prostori za posetioce, prodavnica za suvenire, ugostiteljski objekat", rekao je Mali.

On je istakao da će u novim objektima biti i sadržaji potrebni za atrakciju "skaj dajv", kao i da će tu biti sadržaji za porodice, mlade i stare, koji će u rekonstruisanom muzeju moći da provedu zabavan i edukativan dan.

"Naravno, govorićemo ovde i o budućnosti, o novim tehnologijama, novim stvarima koje radimo, i ovo će biti jedna potpuno nova i drugačija atrakcija i iskustvo, kako za građane Srbije, tako i za posetioce koji dolaze", rekao je Mali.

Na pitanje da li će nova postavka Muzeja vazduhoplovstva biti interaktivnija, Mali je rekao da hoće, i da će u pitanju biti jedan od najsavremenijih muzejskih prostora u svetu.

"Biće edukativni prostor za klince, za starije, za sve koji hoće nešto da saznaju o vazduhoplovstvu, o avijaciji, o našoj istoriji, o svetskoj istoriji, o trendovima. To je jednostavno pravi način ulaganja u kulturu. Danas, kada je kultura u pitanju, svi očekuju da imate i robote i veštačku inteligenciju i holograme koji vam daju odgovore na pitanja, VR naočare (naočare za virtuelnu stvarnost) i tako dalje", naveo je Mali.

On je rekao da u sledećih par nedelja počinje i restauracija svih izloženih aviona, kao i da će svi osim dva postojeća vazduhoplova ostati i u budućoj postavci, a da će u tri hangara koja se grade biti izloženi i novi eksponati.

Mali je naglasio i da se nikad u Srbiji nije toliko i istovremeno gradilo muzeja pa dodao da će