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- Svaki častan čovek bi prišao i neku ćušku mu prilepio ali to ne smete da radite, to govori kolika je nervoza hrvatskih i bošnjačkih obaveštajnih agencija zbog potencijalnih rezultata. Jasno mi je da su nervozni i ja bih bio nerovzan, rekao je Vučić i dodao da se direktno i Milo Đukanović upleo u izbore u Srbiji, a uskoro će i Zvicer preko svog potrčka Medenice, očekujte nove akcije Zvicera, rekao je Vučić.

Podsetimo, Vučićeva reakcija usledila je nakon što su Domagoj Margetić i sarajevski voditelj Dino Hubanić u podkastu „Balkan Rules“ govorili uvredljivo o njemu i njegovim roditeljima.

Hubanić i Margetić, koji uveliko pruža podršku blokaderima, prvo su pevali pesmicu koja aludira na redni broj studentske liste (kao da izbori u Srbiji imaju bilo kakve veze s njima), a zatim je na scenu stupilo najprizemnije seosko ogovaranje.

Sve uvredama na račun Vučića i njegove porodice pročitajte u POSEBNOJ VESTI.

Brnabić oštro reagovala na uvrede

Potpredsednica GO SNS-a Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom sramnog vređanja roditelja Aleksandra Vučića od strane hrvatskog novinara Domagoja Margetića, koji je gostovao u podkastu sarajevskog voditelja Dina Hubanića i koji mu je u tome pružio punu podršku.

- Još jednom, po ko zna koji put ponavljaju se monstruozni, neljudski i prostački napadi na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Ono što ti ljudi, njegova majka, njegov otac i on moraju da trpe iz dana u dan, nikada nijedna porodica na svetu ne bi smela da trpi i kroz to da prolazi - napisala je Brnabić u objavi na Iksu.

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