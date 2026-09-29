BLOKADERI ODLEPILI ZBOG VRHUNSKOG VUČIĆEVOG PREDIZBORNOG SPOTA! Poručio NE u NATO i NE sankcijama Rusiji, pa izazvao izliv histerije! (VIDEO)
- Blokaderi i pristalice Studentske liste histerično su reagovali na predizborni spot liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'
- Povod je Vučićeva poruka da Srbija neće u NATO i da neće uvoditi sankcije Rusiji, što je izazvalo izliv besa na Iksu
Blokaderi koji podržavaju Studentsku listu potpuno su izgubili kompas nakon objavljivanja predizbornog spota liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a povod za izliv besa je to što nosilac te liste, Aleksandar Vučić jasno i nedvosmisleno kaže da Srbija neće ući u NATO savez i neće uvesti sankcije Rusiji.
Tako i učesnici spota jasno govore da ne žele isto to: ulazak u NATO, uvođenje sankcije Rusiji, ali žele očuvanje Kosova i Metohije, veće plate i penzije, nova porodolišta, mir i stabilnost.
Advokat Čedomir Stojković je svoje negodovanje izrazio na Iksu:
- Sublimirana poruke ovog skaradnog marketing videa Aleksandra Vučića su vam ove (TO su vrlo jasne poruke videa):
"Mladi koji traže odlazak Vučića su glupi, retardirani i narkomani"; "Proevropski građani Srbije guraju zemlju u NATO a ja, Vučič, nikad neću dozvoliti da Srbija uđe u NATO" + "Oni koji se zalažu za ulazak Srbije u NATO su odvratni", "Ja, Vučić, nikad neću uvesti sankcije Rusiji, jer Rusija je naš saveznik koji nam čuva Kosovo i Metohiju" - napisao je na Iksu.
Po već viđenom scenariju i izjavama blokadera o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa, sasvim je jasno šta bi bio njihov prvi potez. Studentska lista bi verovatno po hitnom postupku uvela sankcije Rusiji, učlanila zemlju u NATO pakt, dok bi Kosovo i Metohiju praktično otpisala.
O tome svedoči i činjenica da su ključne nacionalne teme za nji nešto čime bi se bavili "kasnije". Na direktna pitanja o sudbini KiM i spoljnoj politici, Studentska lista ponudila je samo nemušte i izbegavajuće odgovore poput "videćemo", "o tome ćemo tek posle izbora" i slično, čime su praktično potvrdili kakve su im stvarne namere.