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Tako i učesnici spota jasno govore da ne žele isto to: ulazak u NATO, uvođenje sankcije Rusiji, ali žele očuvanje Kosova i Metohije, veće plate i penzije, nova porodolišta, mir i stabilnost.

Advokat Čedomir Stojković je svoje negodovanje izrazio na Iksu:

- Sublimirana poruke ovog skaradnog marketing videa Aleksandra Vučića su vam ove (TO su vrlo jasne poruke videa):

"Mladi koji traže odlazak Vučića su glupi, retardirani i narkomani"; "Proevropski građani Srbije guraju zemlju u NATO a ja, Vučič, nikad neću dozvoliti da Srbija uđe u NATO" + "Oni koji se zalažu za ulazak Srbije u NATO su odvratni", "Ja, Vučić, nikad neću uvesti sankcije Rusiji, jer Rusija je naš saveznik koji nam čuva Kosovo i Metohiju" - napisao je na Iksu.

Po već viđenom scenariju i izjavama blokadera o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa, sasvim je jasno šta bi bio njihov prvi potez. Studentska lista bi verovatno po hitnom postupku uvela sankcije Rusiji, učlanila zemlju u NATO pakt, dok bi Kosovo i Metohiju praktično otpisala.