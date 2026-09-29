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Mali je to rekao novinarima nakon obilaska radova na adaptaciji i modernizaciji Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu, odgovarajući na pitanje kako teče dinamika isplate za eskadrilu od 12 novih "rafala".

"Sve što smo do sada dugovali, mi smo isplatili. Dakle, potpuno smo u dinamici isplate. Prvi avion očekujemo u januaru 2028. godine. Nakon toga, svakog meseca očekujemo po jedan avion da dolazi u Srbiju. To je 12 potpuno novih aviona 'rafala'. Jačamo našu vojsku, nikada više nismo ulagali u Vojsku Srbije i nikada jača nam vojska nije bila, opremljenija. Videli ste, na kraju krajeva, pre samo desetak dana na Pešteru vojnu vežbu, gde ste videli i robote, videli ste i artiljeriju, videli ste i helikoptere nove i avione. Dakle, srpska vojska nikada jača, ali tu nećemo stati. Jačamo vojsku, ne da bi bilo koga ugrožavali, nego čuvamo svoju nezavisnost, čuvamo svoju slobodu, i tako će i ostati", poručio je Mali.

Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić je dodao da će Vojska Srbije biti spremna da primi nove francuske avione, onako kako je to po ugovoru i dogovoreno.

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