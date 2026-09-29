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Tom prilikom Vučić je dobio poseban mafin sa natpisom "Ćacike su najbolje vučice". Obrativši pažnju na poruku, najpre se našalio pitajući šta je u pitanju, a potom pročitao natpis i pohvalio gest.

-Ovo je specijalni mafin. Hvala. ‘Ćacike su najbolje vučice’, bravo! Ovo daj Dragani. Ovo je bilo divno, rekao je Vučić.

Meštani su za gosta pripremili i bogatu trpezu, a dočekali su ga i torta i njegovo omiljeno piće "Coca-Cola Zero“.